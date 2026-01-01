La Esquinita del 1 de enero de 2026

Incluyó a Panamá en su resumen de año

Clarissa Molina, apodada cariñosamente la “primera dama” de Panamá, compartió un resumen con los mejores momentos de su año, en el que destacaron varias imágenes de su visita a nuestro istmo. Sus seguidores no perdieron tiempo y llenaron la publicación con banderas del país; incluso resaltaron la aparición del alcalde capitalino en las fotos. ¡Mira tú!

Casi la muerde un cerdito

Los que disfrutaron del inicio de año con todo en las Bahamas fueron Miguel Melfi y su novia, Caro Abadía. Melfi aseguró que Caro “les tenía miedo a los cerditos y casi le muerden una nalga, pero sobrevivimos y salimos a dar un tour en moto por la isla”. ¡Wao!

Cuquita afirmó que se le quitó la rabia

La famosa chef Cuquita Calvo compartió un video, muy emocionada, afirmando que “se le quitó la rabia” tras el rotundo éxito del Cuquita Ron Ponche Chocolate Bar en las fiestas de fin de año. Destacó que el producto triunfó por estar elaborado con ron ponche y hecho totalmente por manos panameñas.

Sigue emocionada con su luna de miel

La actriz Miroslava Morales mostró imágenes de lo que ha sido la segunda mitad de su luna de miel junto a Samuel Marinelli. “Cuatro años caminando juntos, con Jesucristo como guía. Con Dios al centro, el amor se sostiene y todo, absolutamente todo es posible en Él”, expresó.

Se volvió a sentir una Miss

En los últimos días del 2025, Sheldry Sáez compartió una reflexión sobre su año. Aseguró que, aunque lo inició con una “panza enorme”, se sintió motivada a realizar una sesión fotográfica para cerrar este ciclo. “Después de pasar por tanto, aquí me volví a sentir Miss”, confesó a sus seguidores. Las fotografías quedaron preciosas.