Zonas residenciales de Jartum y sus alrededores fueron este domingo blanco de ataques con drones que destruyeron numerosas viviendas, informaron testigos en la capital de Sudán, recuperada el año pasado por el ejército a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

"Había personas intentando rescatar a familiares atrapados bajo los escombros", declaró un testigo, mientras que las autoridades no informaron de inmediato sobre posibles víctimas.

La representación local de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), aseguró en la red X que "un edificio de las Naciones Unidas en el que se encontraban colegas resultó dañado".

"Esto ocurrió en una zona civil", precisó la agencia de la ONU, denunciando el riesgo "inaceptable" al que fue expuesto su personal.

La guerra entre el ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que estalló en abril de 2023, ha dejado más de 200.000 muertos, según trabajadores humanitarios.

De acuerdo con la ONU, el conflicto también ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo.

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