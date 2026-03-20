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Zelenski anuncia que negociadores ucranianos se reunirán el sábado con un equipo de Washington en EEUU

Zelenski anuncia que negociadores ucranianos se reunirán el sábado con un equipo de Washington en EEUU
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reúne por videoconferencia con los líderes de la Unión Europea, que mantienen una cumbre en Bruselas, el 19 de marzo de 2026 en Kiev Handout
AFP
20 de marzo de 2026

Los negociadores de Kiev se reunirán con los enviados de Washington en Estados Unidos el sábado, en un intento de reactivar el proceso de paz estancado en medio del conflicto en Oriente Medio, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"El equipo ucraniano —concretamente la parte política del grupo negociador— ya está de camino, y esperamos una reunión en Estados Unidos este sábado", dijo Zelenski el jueves, al anunciar las primeras conversaciones entre Washington y Kiev desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Ha habido una pausa en las negociaciones; es hora de ponerle fin", afirmó Zelenski.

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