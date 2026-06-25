Zapatero pide al juez español la nulidad de la causa en su contra

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero pidió este jueves al juez que lo investiga por presunto tráfico de influencias que anule la causa, alegando que se han vulnerado sus "derechos fundamentales".

La investigación del juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid, es uno de los expedientes embarazosos para el actual jefe de Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, cercano a Zapatero.

Figura de gran influencia en la izquierda española, Zapatero solicitó la "nulidad general de las actuaciones" de la causa, en un documento al que tuvo acceso la AFP.

La defensa del exdirigente socialista que gobernó España entre 2004 y 2011 carga específicamente contra una "prueba ilícitamente analizada" por la Justicia, lo que a su juicio vulneró su "derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones de terceros".

Medios españoles publicaron el miércoles mensajes entre Zapatero y su secretaria, al igual que un informe policial que debía permanecer confidencial en el marco de la investigación.

El juez Calama ordenó este jueves una investigación sobre estas filtraciones a la prensa.

La causa contra Zapatero, quien la semana pasada negó cualquier irregularidad ante el juez, se inscribe en el llamado caso "Plus Ultra", que examina si favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.

El juez acusa a Zapatero de ser el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para cobrar sobornos.

La pesquisa policial describe ramificaciones del caso Plus Ultra en Venezuela.

Además, durante la investigación se hallaron en su caja fuerte joyas y relojes por valor de más de 1,3 millones de euros, según los expertos, cuyo origen sin acreditar le ha valido ser investigado también por fraude fiscal.

Pedro Sánchez, cuya mujer y hermano están implicados en casos judiciales distintos y cuya antigua mano derecha en política acaba de ser sentenciado a 24 años de cárcel por corrupción, ha mostrado su apoyo a su predecesor de izquierda.