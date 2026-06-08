Yihadistas en Nigeria matan a 8 soldados en ataques tras la muerte de un líder del EI

Yihadistas en Nigeria mataron esta semana a ocho soldados en los primeros ataques desde la muerte en mayo de un alto comandante del grupo Estado Islámico en la región, informaron el viernes el ejército y fuentes de seguridad.

El noreste de Nigeria está sumido en una insurgencia islamista desde 2009, iniciada por Boko Haram y a la que se sumó su facción rival, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP, por sus siglas en inglés).

Fuerzas estadounidenses y nigerianas mataron el 16 de mayo a Abu Bilal al Minuki, el número dos del EI, descrito como "el terrorista más activo del mundo", en una aldea remota del noreste del país más poblado de África.

Fuentes de inteligencia expresaron su preocupación a la AFP poco después de la muerte de Al Minuki por un posible repunte de ataques de ISWAP contra bases militares para vengar su asesinato.

El viernes, cinco soldados murieron en una incursión contra una base en Mandaragirau hacia las 03H00 locales (04H00 GMT), a unos 200 kilómetros de la posición atacada el miércoles.

El portavoz militar nigeriano Haruna Sani dijo que tres miembros de milicias que luchan contra los yihadistas también murieron en el ataque.

Dos días antes, el miércoles por la noche, combatientes de ISWAP asaltaron una base militar a unos 50 kilómetros de Maiduguri, capital del estado de Borno, de donde era oriundo Al Minuki.

Tres soldados murieron en el ataque, según un miembro de una milicia antiyihadista que apoya al ejército y una fuente de inteligencia.

Estados Unidos ha desplegado tropas para ayudar en tareas de formación e inteligencia con el fin de apoyar a Nigeria en su lucha contra los yihadistas.

Decenas de miles de personas murieron y más de dos millones fueron desplazadas de sus hogares en los 17 años de violencia yihadista en el noreste del país.

El conflicto en Nigeria se ha extendido a los vecinos Níger, Chad y Camerún, lo que llevó a los cuatro países a montar una operación militar conjunta para combatir a los grupos armados. Sin embargo, esta coalición perdió fuerza tras la retirada de Níger después del golpe de Estado de 2023.