Tras el Derby de Kentucky, Golden Tempo triunfa también en Belmont Stakes

Bajo la guía del jinete puertorriqueño José Ortiz, el ejemplar Golden Tempo se impuso este sábado en la edición 158 de la carrera Belmont Stakes en Saratoga, estado de Nueva York.

Un mes atrás, este mismo caballo logró la victoria en el Derby de Kentucky, haciendo de su entrenadora, Cherie DeVaux, la primera mujer en conquistar esta emblemática carrera.

"Golden Tempo es increíble. José es increíble", los felicitó DeVaux, triunfadora el sábado en su natal Saratoga.

De esta forma, Golden Tempo y Ortiz salieron vencedores de dos de las tres paradas de la llamada Triple Corona de la hípica estadounidense.

DeVaux y los propietarios de Golden Tempo decidieron que el ejemplar no corriera en mayo en la otra cita, Preakness Stakes (Maryland), para descansar del esfuerzo realizado dos semanas antes en el Derby de Kentucky.

"No es algo en lo que quiera pensar", dijo DeVaux sobre la posibilidad de que Golden Tempo hubiera podido ser el decimocuarto caballo en completar el codiciado triplete.

"Tomamos nuestra decisión, y hoy ganó y vamos a estar felices por eso", afirmó.