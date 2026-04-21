Virginia vota un referendo crucial antes de las elecciones de medio mandato en EEUU

El estado de Virginia, este de Estados Unidos, vota este martes sobre un nuevo mapa electoral favorable a los demócratas, convirtiendo la apuesta del presidente Donald Trump por el rediseño de distritos en un posible revés para los republicanos en las elecciones de medio mandato.

La vieja práctica de rediseñar los distritos electorales para beneficiar a uno u otro partido, conocida como "gerrymandering", se ha vuelto en una de las batallas decisivas de la campaña por las legislativas de noviembre.

De los 11 diputados con los que cuenta Virginia en la Cámara de Representantes en Washington, seis son actualmente demócratas. De aprobarse el nuevo mapa territorial propuesto, esta cifra podría subir hasta 10 en las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Con el control de la Cámara de Representantes en la cuerda floja para los republicanos, la votación podría ayudar a determinar si Trump termina su mandato con un Congreso complaciente u opositor.

Después de la apertura de las urnas esta mañana, el presidente publicó un mensaje en mayúsculas en redes sociales instando al estado a votar "no" para "salvar" el país.

Los distritos electorales suelen rediseñarse luego de un censo nacional cada 10 años, pero el año pasado Trump instó a los estados gobernados por republicanos a volver a trazar los mapas a mitad de década para proteger la frágil mayoría del partido en la Cámara Baja.

Esto inició una carrera en ambos bandos.

Texas fue el primer estado en adoptar un mapa que podría sumar hasta cinco escaños republicanos. California respondió con una iniciativa que debería permitir sumar cinco bancas demócratas.

Ohio y Carolina del Norte siguieron el ejemplo de Texas y modificaron sus distritos para ofrecer un puñado de escaños adicionales al partido presidencial.

Virginia es ahora una de las últimas grandes oportunidades de los demócratas para ganar terreno mediante el rediseño de distritos.

Casi 1,4 millones de Virginia ya habían votado antes del martes, y los datos de voto anticipado y por correo citados por el medio The Hill daban a los demócratas una clara ventaja.