Venezuela y EEUU estudian reanudación de relaciones diplomáticas

Venezuela informó el viernes que inició un “proceso exploratorio” con vistas a reanudar las relaciones con Estados Unidos, que envió una misión de diplomáticos a Caracas casi una semana después de bombardear el país para capturar al líder Nicolás Maduro.

La relación está rota desde 2019, pero dio un vuelco desde la caída de Maduro con la firma de acuerdos petroleros, la liberación de presos políticos a pedido de Washington y ahora con esta visita de altos funcionarios.

El canciller venezolano Yván Gil indicó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez “ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”.

El departamento de Estado informó más temprano el viaje de una delegación encabezada por John McNamara, responsable de la unidad de asuntos sobre Venezuela en la embajada en Bogotá. Lo acompañan otros funcionarios.

”Viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones”, indicó una fuente estadounidense bajo reserva.

Caracas confirmó la vista y anunció que “una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes”.

Un periodista de la AFP constató la salida de una caravana de camionetas de la embajada en Caracas, cerrada poco después de que Washington desconociera la primera reelección de Maduro en 2018.

Su segunda reelección en 2024 fue también desconocida y tachada de fraudulenta.

Maduro fue capturado el 3 de enero durante la incursión militar en Caracas y llevado junto a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para responder a un juicio por narcotráfico.

Las “consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro” de Maduro formarán parte de la agenda de trabajo, dijo el canciller Gil.

La fuente estadounidense aclaró que Estados Unidos aún no ha tomado una decisión formal de reabrir la embajada, pero que se preparan para hacerlo en cuanto Trump dé luz verde.