$!Dulces que reinventan la repostería nacional

Libremente Sweet es una repostería y tienda especializada en postres saludables, libres de azúcar refinada, gluten y lácteos, con alternativas keto y low carb. Su propuesta está pensada para quienes buscan disfrutar de dulces con ingredientes diferentes, así como para personas que siguen estilos de alimentación específicos.

Entre su variedad destacan los cakes personalizados para cumpleaños y celebraciones, donas artesanales, alfajores, galletas, mini postres y creaciones de temporada. Las donas son uno de sus productos más populares y están disponibles en sabores como coco, arequipe y chocolate. También ofrecen opciones que pueden adaptarse a las preferencias del cliente.

Además de la repostería, el establecimiento cuenta con bebidas como café, blue milk y golden milk, convirtiéndose en una alternativa para disfrutar de un dulce y una bebida en un mismo espacio. El local también dispone de un área para fotografías y permite realizar pedidos para retirar en tienda o recibir mediante delivery.

Libremente Sweet está ubicada en el P.H. del Rey, planta baja, local 3, en Calle 49A Oeste, El Cangrejo.