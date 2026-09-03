Los colectivos en formación que ya buscan firmas

L.Rodríguez | El panorama político experimenta una intensa movilización ciudadana de cara a los próximos comicios, impulsada por nuevas agrupaciones que buscan consolidarse legalmente.

Colectivos como Acción Ciudadana Independiente (ACI), el Partido Nacional Humanitario (PNH) y el Movimiento Radix lideran esta etapa, enfocando sus esfuerzos en cumplir con las exigencias del Tribunal Electoral.

Estos movimientos se encuentran en plena fase de recolección de firmas a nivel nacional con el objetivo de alcanzar la cuota de adherentes requerida por el Código Electoral, tras superar las primeras revisiones administrativas.

Según el más reciente informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), al corte del 27 de agosto de 2026, Acción Ciudadana Independiente registra 2 829 afiliados, el Partido Nacional Humanitario, 2 344 y el Movimiento Radix, 365.