Una masacre en un billar deja siete muertos en Ecuador

Siete personas murieron este domingo en Ecuador cuando atacantes abrieron fuego en un billar, la tercera masacre de este tipo en lo que va del mes, informó la policía en medio de la ola de violencia que vive el país.

Ecuador, ubicado entre los dos principales exportadores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, ha sufrido crecientes estallidos de violencia por las luchas entre bandas criminales con vínculos con cárteles mexicanos y colombianos.

La matanza del domingo, ocurrida en la ciudad de Santo Domingo, a unos 160 km al oeste de Quito, quedó registrada en las cámaras de seguridad.

Los agresores, con capuchas negras y armas largas, dispararon a varias personas en el billar ubicado en la zona de bares de la ciudad, según imágenes difundidas en redes sociales.

- En busca de los autores -

Estamos "realizando allanamientos (..) con el fin de poder localizar a los autores de este hecho violento", dijo la coronel policial Beatriz Benavides en una rueda de prensa.

Agregó que las autoridades requisaron armas en el sector de la matanza pero que aún no localizaron a los autores del crimen.

Según las pesquisas iniciales, el ataque fue un acto de represalia contra alias 'Rasta', líder de una banda local que se encontraba en el interior del billar y está entre las víctimas.

Videos de la AFP muestran agujeros de bala en la entrada del local y manchas de sangre.

"Era un muchacho sano, no andaba en malas cosas (...) Solo le encantaba irse a las billas", dijo a la AFP una conocida de una de las víctimas, en condición de anonimato.

"La pobre gente inocente queda como un delincuente" por estar en un lugar "en el momento erróneo", lamentó otro amigo de uno de los fallecidos, que prefirió no ser identificado.

"Vendía dulces" en la calle y era "honesto" y "trabajador", agregó.

A unos 30 km de Santo Domingo, hombres armados mataron en abril a 12 personas en una gallera en la comunidad rural de La Valencia.

- Violencia en auge -

La violencia provocada por el narcotráfico y los grupos ilegales en Ecuador está en auge.

Pese a los operativos desplegados y los constantes estados de excepción, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo del 2024.

Solo el fin de semana pasado se registraron 14 muertos por matanzas en la convulsa provincia de Guayas, uno de los cuatro territorios donde el presidente Daniel Noboa declaró recientemente el estado de emergencia para combatir la violencia de las pandillas.

El 10 de agosto, ocho personas murieron a manos de atacantes que dispararon contra una multitud afuera de una discoteca. El mismo día, asaltantes vestidos de militares mataron a seis personas en un barrio popular de Guayaquil, la segunda ciudad de Ecuador y punto crítico de la ola de violencia del país.

Según cifras oficiales, por los puertos ecuatorianos transita un 73% de la cocaína producida en el mundo.

En 2024 el país incautó el récord de 294 toneladas de drogas, principalmente cocaína, frente a 221 toneladas de 2023.