Una foto de la AFP muestra a Trump examinando una imagen de la aparente demolición del Kennedy Center

Una foto de AFP que muestra a Donald Trump examinando una representación del Kennedy Center de Washington aparentemente siendo demolido generó atención en redes sociales el jueves, después de que el presidente amenazara con derribar este recinto cultural porque la justicia le ha impedido sumarle su nombre.

En la imagen exclusiva captada por el fotógrafo de AFP Brendan Smialowski el miércoles por la noche en la Base Conjunta Andrews, se veía al presidente republicano a través de las ventanas del Air Force One sosteniendo un cartel con un texto visible en rojo que rezaba: "Kennedy Center DEMOLIS..."

El resto de la palabra estaba oculto por el marco de la ventana del avión, pero Trump ha fantaseado en repetidas ocasiones con arrasar el lugar en Washington.

Debajo de las palabras hay una gran imagen que muestra un vehículo de construcción pesado de color amarillo recogiendo escombros.

Con su índice de aprobación en alrededor del 30%, en medio del descontento por la guerra contra Irán y el aumento del costo de vida, Trump se ha obsesionado con lograr que el Kennedy Center sea rebautizado en su honor.

Amenazó con derribar el recinto después de que un juez dictaminara esta semana que su nombre no puede añadirse en la fachada del edificio.

Trump dijo que su gobierno planeaba llevar a cabo necesarias renovaciones multimillonarias y que luego tendría que "subvencionarlo durante años".

"Creo que la administración Trump ciertamente debería recibir reconocimiento porque, francamente, si no hacemos eso, va a cerrar. Terminará siendo demolido", dijo el miércoles.

Poco después de comenzar su segundo mandato, Trump se nombró presidente del centro, que lleva el nombre del difunto presidente John F. Kennedy, un demócrata que defendió los derechos civiles antes de ser asesinado en 1963.

La junta del recinto votó en diciembre para llamarlo "Centro Trump-Kennedy" e instaló un cartel con su nombre.

Un juez ordenó que se retirara el nombre de Trump del exterior y revocó la decisión de la junta de cambiar el nombre de la institución.

Los trabajadores retiraron el nombre de Trump del edificio en junio, pero los andamios y las lonas han permanecido desde entonces.

La toma de control del Kennedy Center es uno de varios proyectos que buscan dejar la marca de Trump en la capital estadounidense.