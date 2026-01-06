Una explosión de gas provocó un muerto en el oeste de Rusia

Una explosión de gas en un edificio residencial de la ciudad rusa de Tver, en el oeste del país, dejó un muerto y dos heridos, informó este martes una autoridad regional.

"La conclusión preliminar de los expertos es que la causa fue uan explosión de gas casero", indicó en Telegram el gobernador de Tver, Vitali Korolev.

El gobernador había afirmado previamente que un fragmento de un dron ucraniano había caído sobre un conjunto de apartamentos y había ocasionado un incendio, provocando la muerte.

"Inicialmente se confundió con el resultado de la caída de escombros de drones, porque en ese momento se habían tomado medidas para repeler un ataque en la región", agregó.

Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 129 drones ucranianos durante la noche, reportó el martes el Ministerio de Defensa de Moscú.

Aunque la cifra no es un récord, los drones fueron interceptados en más de 20 regiones, una distribución inusualmente amplia.