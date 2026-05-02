Una corte de EEUU detiene temporalmente el envío de una píldora abortiva por correo

Una corte de apelaciones de Estados Unidos detuvo temporalmente el envío por correo de mifepristona, el medicamento que se usa en la mayoría de abortos en el país.

Un panel de tres jueces del quinto circuito del Tribunal de Apelaciones emitió la orden en una demanda contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) presentada por el estado sureño de Luisiana, que tiene algunas de las leyes más estrictas contra el aborto.

La orden del tribunal, de mayoría conservadora, exige que las mujeres que buscan abortar en cualquier lugar de Estados Unidos obtengan la píldora en persona en centros de salud, y prohíbe su entrega por correo o en una farmacia.

Laboratorios Danco, una de las dos compañías que distribuye el fármaco en Estados Unidos, pidió una suspensión administrativa de la orden por una semana para llevar de emergencia el caso ante la Corte Suprema.

El tribunal de apelaciones revocó la decisión de una instancia inferior que permitía que la mifepristona siguiera enviándose por correo mientras la FDA revisa su normativa sobre el fármaco.

La FDA aprobó originalmente la mifepristona en el año 2000. Es el método más común para realizar un aborto en Estados Unidos y también se usa de forma habitual para el manejo de abortos espontáneos tempranos.

La mifepristona, que impide la progresión del embarazo, y el misoprostol, que vacía el útero, están aprobados en Estados Unidos para interrumpir un embarazo de hasta 70 días de gestación.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, celebró la decisión, al calificarla como una "¡victoria por la vida!".

Pero Nancy Northup, directora ejecutiva del Centro por los Derechos Reproductivos, dijo que la decisión es sobre "hacer que el aborto sea lo más difícil, costoso e inaccesible posible".

Se espera que la decisión sea recurrida ante la Corte Suprema.

Unos 20 estados han prohibido o restringido el aborto desde que en 2022 la Corte Suprema anuló el histórico fallo Roe vs. Wade, que consagró durante medio siglo el derecho constitucional al aborto.