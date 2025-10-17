Una bomba revienta el coche de un periodista italiano amenazado por la mafia

Una bomba destruyó el viernes el automóvil de Sigfrido Ranucci, un destacado periodista italiano de investigación amenazado por la mafia, en un atentado que no dejó víctimas pero provocó una gran indignación entre políticos y grupos de prensa en Italia.

El vehículo de su hija y la fachada de su casa también sufrieron daños por la explosión, ocurrida en la localidad de Pomezia, a unos 20 km al sur de Roma.

Los fiscales antimafia de Roma investigan el ataque contra el periodista, quien vive bajo protección policial desde 2014 debido a las amenazas de muerte recibidas.

"La potencia de la explosión fue tal que habría podido matar a alguien si hubiera pasado al lado en ese momento", indicó en la red social X el programa de televisión Report, dirigido por Ranucci.

Report, emitido en el tercer canal de la televisión pública RAI, precisó que el coche de Ranucci "saltó en el aire" debido a la bomba colocada debajo del auto, y publicó un video en el que aparece un vehículo totalmente destrozado, y al lado otro con daños visibles.

El incidente fue condenado por numerosos responsables políticos, empezando por la primera ministra, Giorgia Meloni, quien manifestó su "plena solidaridad" con el periodista y arremetió contra este "grave acto de intimidación".

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dijo que había ordenado aumentar la seguridad del periodista "al máximo".

Ranucci, por su parte, dijo el diario Corriere della Sera que en el atentado se utilizó "al menos un kilo de explosivos".

Agregó que su hijo había usado su coche anteriormente, y que su hija había pasado caminando junto al vehículo 20 minutos antes de que explotara la bomba.

Report es un programa conocido por sus reportajes de investigación en profundidad y Ranucci también escribió un libro sobre la mafia.

En un programa de televisión de 2021, contó cómo un ex prisionero le dijo que los mafiosos "habían dado la orden de matar[lo]" después de la publicación del libro, pero luego la "detuvieron".

Ranucci contó al Corriere que había recibido varias amenazas recientemente y que encontró dos balas fuera de su casa.

El domingo pasado había adelantado en las redes sociales que Report venía con nuevos reportajes de investigación sobre dos poderosos grupos del crimen organizado: La 'Ndrangheta calabresa y la mafia siciliana.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Italia ocupa el puesto 49 en el mundo en libertad de prensa.

Pavol Szalai, jefe de RSF en Europa, dijo a la AFP que el atentado fue "el ataque más grave contra un periodista italiano en los últimos años". "La libertad de prensa en sí misma enfrenta una amenaza existencial en Italia", agregó.

Actualmente, unos 20 periodistas viven bajo protección policial permanente en Italia tras ser blanco de intimidaciones y ataques, dijo.

El caso más destacado es el de Roberto Saviano, conocido por su bestseller internacional "Gomorra", sobre la Camorra napolitana.