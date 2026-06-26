Un sismo de magnitud 6,5 sacude el sur de Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió este viernes el sur de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), menos de tres semanas después de que un fuerte sismo en la misma zona dejara más de 80 muertos.

El temblor se produjo a las 19h42 (11h42 GMT) a una profundidad de 52,4 km y a aproximadamente 35 km al suroeste de la localidad de José Abad Santos, en la isla de Mindanao, según el USGS, que originalmente había estimado la magnitud del sismo en 6,7.

Por el momento no se emitieron alertas de tsunami.

El responsable de rescates del municipio de Santa Maria, Jerson Talahig, dijo a la AFP que no había reportes inmediatos de víctimas ni daños. "Fue bastante fuerte, pero breve. Vimos cómo temblaba la mesa y algunas luces", señaló.