Un programa de comidas gratuitas en Indonesia acaba con miles de personas intoxicadas

El ambicioso programa del gobierno de Indonesia para ofrecer comidas gratuitas y combatir la desnutrición en el país ha provocado casi la mitad de casos de intoxicación alimentaria registrados este año, explicó el miércoles un miembro del ejecutivo.

Miles de personas han enfermado desde el lanzamiento en enero del plan promovido por el presidente Prabowo Subianto y que todavía sigue en curso.

Dadan Hindayana, el director de la agencia BGN que supervisa el programa, explicó en el parlamento que más de 11.000 personas han sufrido intoxicaciones en todo el país desde que empezó, entre ellas más de 600 que fueron hospitalizadas.

De los 441 casos registrados de intoxicación alimentaria, "el programa de comidas gratuitas representa 211 incidentes, o el 48% de los casos", señaló. La mitad de los casos de intoxicación alimentaria se debieron a contaminación por E. coli, añadió.

Actualmente operan más de 14.000 cocinas en todo el país en el marco del programa que, según Dadan, había alimentado hasta noviembre a más de 42 millones de personas.

La inseguridad alimentaria sigue siendo un problema persistente en Indonesia, donde el retraso en el crecimiento infantil debido a la desnutrición afecta a más del 20% de los niños.