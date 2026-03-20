Un preso político cubano termina una huelga de hambre de más de un mes tras sufrir un infarto

El preso político cubano Roilan Álvarez Rensoler decidió abandonar este jueves la huelga de hambre que mantuvo durante 48 días y le provocó un paro cardíaco, según dijo su hermana a la AFP.

El activista, de 40 años y quien está hospitalizado en la ciudad de Holguín desde el 4 de marzo, fue acusado de difundir propaganda contra el gobierno comunista.

El 31 de enero había sido detenido por colocar carteles antigubernamentales y dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en la provincia de Holguín (este).

Ese mismo día inició una huelga de hambre.

Este jueves "decidió suspender la huelga y comenzó a ingerir líquidos luego del infarto (...), pero su estado de salud es muy delicado", dijo su hermana Arianna Álvarez Rensoler, que pudo verlo en el hospital donde permanece ingresado.

Más temprano, varias oenegés de derechos humanos habían manifestado su preocupación por el estado de salud del activista.

Álvarez, que es miembro de los movimientos opositores Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y Cuba Decide, ya había sido detenido anteriormente en Santiago de Cuba (este) donde cumplió un año de prisión por el delito de "desacato".

La huelga de hambre es una forma de protesta recurrente entre los disidentes cubanos en prisión.

El récord lo tiene el Guillermo "Coco" Fariñas, quien realizó 25 huelgas entre 1995 y 2016, la última de 54 días. Dos de los huelguistas han muerto desde 2010.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exortó el miércoles al gobierno cubano a "liberar inmediatamente a Roilan Álvarez Rensoler y a todas las personas detenidas por razones políticas".

Cuba anunció el 12 de marzo la excarcelación de 51 prisioneros tras acuerdos con el Vaticano, histórico mediador entre La Habana y Washington.

Las oengés Justicia11J y Cubalex, que monitorean las detenciones y protestas en Cuba luego de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, han verificado hasta la fecha la liberación de 14 manifestantes de las protestas del 11J.

Hasta el 13 de marzo existían en Cuba "al menos 760 presos por razones políticas", incluidos 358 que participaron en las protestas del 11J, precisó Justicia11J.

Las Habana niega la existencia de presos políticos en la isla y acusa a los opositores de ser "mercenarios" de Estados Unidos.