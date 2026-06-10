Un niño es asesinado durante marcha en defensa de las mujeres en Afganistán, según la ONU

La ONU afirmó el miércoles que un niño fue asesinado a tiros durante una manifestación en defensa de los derechos de las mujeres celebrada la víspera en Herat, en el oeste de Afganistán, en la que testigos denunciaron a la AFP que fueron dispersados con municiones reales.

La policía negó el empleo de armas durante la marcha del martes, en la que decenas de hombres se reunieron para protestar contra la detención de mujeres por no llevar el chador o el burka, que cubren totalmente el cuerpo.

La Misión de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama) se declaró "alarmada por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de facto en Afganistán" contra los manifestantes.

"La Unama confirmó que al menos una persona, un niño, murió por un disparo, mientras que varias otras resultaron heridas tras ser golpeadas con palos, y está verificando informes que indican una segunda víctima", reportó la misión en un comunicado.

Dos testigos declararon a la AFP que habían visto a las fuerzas de seguridad abrir fuego, mientras que uno de ellos afirmó haber presenciado también el uso de palos y látigos.

Saeed Masud Husaini, portavoz de la policía de Herat, acusó el martes a los manifestantes de intentar "alterar el orden público".

"Algunas personas intentaron reunirse y generar tensiones con el pretexto de protestar contra cuestiones relacionadas con el cumplimiento del código de vestimenta del hiyab", declaró a la AFP.

"Gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, la situación quedó totalmente controlada y se evitó una mayor escalada de tensiones", añadió.

La Unama documentó la detención de al menos 30 mujeres en Herat "por haber infringido, según las acusaciones, las instrucciones relativas al código de vestimenta".

El Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, que despliega agentes de la policía de la moral encargados de hacer cumplir la normativa, no hizo comentarios sobre estos arrestos, pese a las solicitudes de la AFP.

En todo Afganistán, las mujeres deben ir casi completamente cubiertas cuando salen de sus casas; muchas de ellas llevan una abaya holgada, un pañuelo musulmán y un velo que les cubre el rostro.