Un muerto y cinco heridos en varios tiroteos en Israel

Una persona murió y cinco resultaron heridas el domingo en el centro de Israel, donde se produjeron varios tiroteos, informaron los servicios de emergencia y la policía, que abatió al agresor, un árabe israelí, y detuvo a un cómplice.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) indicó que había intervenido tras los tiroteos ocurridos en Kokhav Yair, Tzur Yitzhak y Tzur Natan, tres localidades israelíes situadas cerca de Cisjordania ocupada.

El MDA confirmó que un hombre de unos 35 años falleció a causa de heridas de bala y que "evacuó a cinco heridos, entre ellos dos en estado grave y tres en estado moderado".

Tras enviar a numerosos agentes a una gasolinera de Kokhav Yair, la policía afirmó haber abatido al agresor, de unos veinte años, y haber localizado un vehículo que habría sido utilizado durante el ataque.

Posteriormente detuvo a un cómplice, no identificado, que durante su arresto "intentó atacar a los agentes con una botella de cristal", según un comunicado.

El comandante en jefe de la policía, Danny Levy, declaró a periodistas en Tzur Yitzhak que el agresor era un árabe israelí conocido por la policía y originario de la ciudad de Tayibe, situada a pocos kilómetros de allí.

"Si lo hubieran capturado, habría pedido que lo ejecutaran", declaró, junto al jefe de la policía, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir.

Se trata de una referencia a una ley israelí aprobada recientemente que impone la pena de muerte a palestinos condenados por cargos de terrorismo en ataques mortales contra israelíes.

Ben Gvir afirmó que esta se aplica "también a los árabes israelíes".