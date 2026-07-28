Un muerto a tiros en Ciudad de México en pleno día y cerca a la sede presidencial

Una balacera a plena luz del día en Ciudad de México dejó un muerto y dos heridos a pocas cuadras de la céntrica plaza del Zócalo y del palacio presidencial donde despacha y vive la mandataria Claudia Sheinbaum.

Diversas bandas dedicadas al narcomenudeo y la extorsión operan en el centro de la capital, entre ellas la conocida como Unión Tepito y sus rivales de la Fuerza Anti-Unión.

Si bien en estados del norte del país fronterizos con Estados Unidos y en regiones bajo el dominio de bandas de narcotraficantes la violencia armada y los asesinatos son algo más frecuente, en la capital mexicana es muy inusual un tiroteo.

El ataque ocurrió en la plaza de Santo Domingo, un sitio rodeado por edificios coloniales famoso por la elaboración y venta de documentos falsificados, informó la policía local.

Según un video difundido en redes sociales, un hombre con ropa deportiva blanca y una mancha de sangre en la espalda se desploma en el suelo pese a que dos sujetos intentan sostenerlo. Otro hombre pide ayuda con su celular y una mujer manotea desesperada.

La Secretaría de Seguridad de Ciudad de México describió el crimen como una "agresión directa" en la que murió un hombre de 42 años. Los dos lesionados son hombres de 39 años, añadió en un comunicado.

Los presuntos agresores huyeron a bordo de una motocicleta y la policía capitalina los busca con ayuda de cámaras de videovigilancia, agregó la dependencia.