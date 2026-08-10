Un julio de calor récord en regiones donde viven 900 millones de personas

Latinoamérica, el Sahel y España: varias regiones del mundo, en las que viven unas 900 millones de personas, registraron en 2026 el mes de julio más caluroso jamás observado, según cálculos de la AFP basados en datos del programa europeo Copernicus.

El análisis detallado de miles de millones de datos del modelo climático ERA5 de Copernicus reveló que 33 países batieron su récord de temperatura para un mes de julio.

En algunos países, agencias meteorológicas como la Aemet española o Météo-France anunciaron que se habían superado umbrales nunca antes alcanzados desde que se iniciaron las mediciones.

Sin embargo, muchos Estados con menos recursos que los países ricos no publican datos climáticos detallados.

La AFP completa el panorama mundial analizando de forma independiente los datos proporcionados por Copernicus, que incluyen mediciones realizadas por satélite, estaciones meteorológicas terrestres, marítimas o aéreas, y modelos numéricos. Abarcan todo el mundo, hora a hora, desde 1970.

- El Sahel a +2 °C -

De esos 900 millones de personas, cerca de 400 millones viven en África, principalmente en el cinturón del Sahel. En esta región del norte del continente, diez países batieron su récord mensual de calor en julio, entre ellos Mauritania, Níger, Burkina Faso, Sudán, Kenia y Etiopía.

En estas regiones más cercanas al ecuador, la amplitud de las temperaturas y sus anomalías suelen ser menores que en las zonas templadas.

Sin embargo, algunos países como Chad o Sudán superan en más de 2 °C las temperaturas normales de julio calculadas sobre el periodo de referencia 1981-2010.

Desde 2015, los episodios de calor extremo en el Sahel se han "vuelto casi diez veces más probables", alertaron en enero los científicos de World Weather Attribution (WWA), que evalúan el papel del cambio climático en los fenómenos meteorológicos extremos.

Los países del Sahel se encuentran entre los más vulnerables al aumento de las temperaturas, y muchos de ellos ya se enfrentan a conflictos armados, inseguridad alimentaria y una gran pobreza.

- El Niño y la hambruna en Centroamérica -

En Centroamérica y el norte de Sudamérica, el fenómeno climático natural de El Niño, que comenzó en junio y alcanzará su punto álgido a finales de año, propició unas temperaturas sin precedentes.

Desde México hasta el norte de Brasil, pasando por las costas del Pacífico y el escudo guayanés, unos 110 millones de personas vivieron el mes de julio más caluroso de toda la historia de los registros.

El Salvador, Nicaragua y Honduras, situados en la región conocida como el "Corredor Seco", batieron sus récords de temperatura mensual tanto en junio como en julio, lo que ha agravado los temores de hambruna.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU estimó el miércoles que Centroamérica "será probablemente la región más afectada en términos de aumento relativo de la inseguridad alimentaria". Incluyendo el Caribe, el PMA prevé que habrá 16 millones de personas más afectadas de aquí a finales de 2027.

- Europa en llamas -

Casi 120 millones de europeos viven en regiones donde el mes de julio fue este año el más caluroso jamás registrado, principalmente en Reino Unido, España y Francia.

En España, la temperatura media fue de 25,7 ºC (2,6 ºC por encima de lo normal, calculado en base al promedio 1991-2020).

Julio de 2026 fue, "empatado con julio de 2022, el mes más cálido de toda la serie histórica, no solo comparándolo con el resto de los julios, sino con todos los meses del año", según Aemet.

España y Francia también registraron niveles récord de sequía, lo que propició incendios devastadores.

El incendio en la provincia de Ávila, que quemó alrededor de 50.000 hectáreas a finales de julio, se considera el más grande de la historia reciente de España. Al mismo tiempo, otro incendio arrasó cerca de 42.000 hectáreas y provocó la evacuación de más de 220.000 personas en Gironda, en el suroeste de Francia.

Otras regiones del mundo, menos extensas y más dispersas, pero en las que viven más de 250 millones de personas en total, también sufrieron unas temperaturas sin precedentes para un mes de julio, como la provincia china de Sichuan o Wyoming y Colorado (Estados Unidos).