Un juez aplaza el veredicto por el asesinato de tres surfistas extranjeros en México

El juicio contra los tres sospechosos del asesinato de tres surfistas extranjeros en México terminó el jueves con los alegatos finales de la fiscalía que retomó detalles espeluznantes de este crimen que indignó al mundo.

El juez aplazó el veredicto para este viernes y, si hay condena, dictará sentencia la próxima semana.

Los hermanos australianos Jake y Callum Robinson y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad fueron asesinados en 2024 en Ensenada, un paraíso del surf en el Pacífico mexicano que atrae a miles de turistas debido a su intenso oleaje.

La fiscalía dijo a la AFP que elevó su pedido de sentencia a 210 años de cárcel para los tres mexicanos acusados del homicidio, aunque la pena máxima en Baja California, donde queda Ensenada, son 60.

"Qué bonito lloraban", dijo supuestamente uno de los acusados, alias "El Kekas", después del homicidio, según los fiscales que retomaron esta declaración en sus alegatos finales.

Un periodista de la AFP acompañó esta última audiencia en la que la defensa acusó a la fiscalía de realizar una investigación "deficiente" en la que se fabricaron hechos, manipularon pruebas y se presentaron peritajes no concluyentes.

La sala era pequeña por lo que las partes estaban muy cerca. Los padres de los hermanos Robinson, Martin y Debra, acudieron a la corte en calidad de "covíctimas". La viuda de Rhoad, Natalie Weirtz, intervino por videollamada desde Estados Unidos.

"Nos quitaron a nuestros hijos de nuestras vidas para siempre", dijo Debra Robinson que prestó testimonio en el último día del juicio. "Lo que más duele es que, en sus momentos finales, ellos fueron tratados con tanta crueldad".

"Los acusados son culpables y deben ser castigados para que ninguna otra familia sufra el mismo dolor", exigió por su parte Weirtz. "Desde la muerte de Carter, me siento paranoica y aislada. Él nunca será el maravilloso padre que estaba destinado a ser".

- Indefensas -

Los surfistas fueron declarados desaparecidos el 27 de abril de 2024 y sus cuerpos hallados el 3 de mayo ocultos en un acantilado. Presentaban impactos de bala en la cabeza.

La fiscalía presentó en sus alegatos finales un resumen del escalofriante crimen en el que se usaron una pistola 9 mm y una calibre .45.

Indicó que las víctimas fueron sorprendidas mientras se encontraban indefensas en su campamento. Retomó el testimonio de la novia de "El Kekas" que supuestamente relató que Rhoad rogó por su vida y pidió misericordia al señalar que estaba casado.

También declaró que el acusado presumió pertenencias robadas a las víctimas.

Esta mujer, Ary Silva, ya fue condenada en noviembre a 20 años en prisión tras admitir que instigó el robo.

Los Robinson ofrecerán declaraciones a la prensa después del eventual dictamen de sentencia. Posteriormente, viajarán a San Diego, Estados Unidos, donde tomarán un vuelo de regreso a Australia.

Callum Robinson -de 30 años al momento de su muerte- se mudó a Estados Unidos desde que era estudiante universitario para jugar lacrosse. Su hermano Jake -de 30- era médico y, además del surf, practicaba básquetbol y natación.

Rhoad -también de 30 años- jugó fútbol profesional en Guatemala. Tenía una empresa de ropa en San Diego.

Los Robinson abrieron una fundación para honrar la memoria de Jake y Callum. Promueve el deporte y la superación personal.

Otros turistas extranjeros ya fueron blanco de ataques criminales en el Pacífico mexicano. Dos surfistas australianos fueron asesinados en 2015 cuando viajaban por el estado de Sinaloa. Sus cuerpos fueron quemados.