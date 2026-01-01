Un incendio devasta una iglesia de Ámsterdam durante Nochevieja

Un incendio destruyó el jueves una iglesia de Ámsterdam del siglo XIX durante una Nochevieja convulsa en Países Bajos, con dos muertos por fuegos artificiales y varios actos violentos contra la policía.

El incendio se declaró de madrugada en la iglesia Vondelkerk, de 1872.

La torre de 50 metros de altura se derrumbó y el techo sufrió graves daños, pero las autoridades esperan que la estructura permanezca intacta.

Por el momento la causa del incendio se desconoce.

Por otra parte, la presidenta del sindicato de la policía neerlandesa, Nine Kooiman, denunció una ola de "violencia sin precedentes" contra la policía y los servicios de emergencia durante la celebración del Año Nuevo.

Ella misma dijo haber sido alcanzada en tres ocasiones por fuegos artificiales en Ámsterdam y en la ciudad de Breda varias personas lanzaron cócteles molotov contra los agentes.

Además, dos personas, un menor de 17 años y un hombre de 38, murieron en accidentes con fuegos artificiales y otras tres resultaron heridas de gravedad.

También hubo dos muertos en el oeste de Alemania, en Bielefeld, por el uso de artefactos pirotécnicos artesanales durante las celebraciones de Año Nuevo.

Los dos jóvenes de 18 años "activaron de manera descontrolada artilugios pirotécnicos que ellos mismos fabricaron" y "sufrieron heridas mortales en el rostro", dijo la policía local.

En Bélgica, el inicio de 2026 también se vio empañado por altercados violentos.

Las fuerzas policiales arrestaron a decenas de personas y fueron blanco de fuegos artificiales durante las celebraciones en Bruselas y Amberes.

En esta ciudad portuaria, los agentes usaron gas lacrimógeno y detuvieron a más de cien personas. Jóvenes y niños, algunos de 10 u 11 años, atacaron a policías y a trabajadores de emergencias con pirotecnia y piedras y prendieron fuego a bicicletas y coches, dijo un portavoz.

En la capital, Bruselas, la policía dijo que sus agentes fueron "repetidamente" blanco de lanzamientos de fuegos artificiales y que practicaron 70 arrestos.