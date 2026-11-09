Un ecologista, un ingeniero y un analista, víctimas de represión poselectoral en Rusia

El ecologista Dmitri Morozov instó a sus vecinos a manifestarse contra supuestos fraudes electorales durante las legislativas de Rusia y el analista Alexander Kynev cuestionó los resultados oficiales de la votación. Ahora, ambos están encarcelados.

Las legislativas celebradas del 18 al 20 de septiembre se saldaron con la victoria, por amplio margen, del partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin, en un contexto de fuerte represión política desde la ofensiva contra Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Para el Kremlin, estos resultados evidencian "un nivel excepcional de cohesión" en torno a Putin, pese a una situación económica difícil debido -entre otras razones- a las sanciones occidentales y el colosal gasto que acarrea el conflicto bélico.

Durante los comicios, varias oenegés reportaron una veintena de arrestos, principalmente de observadores y de candidatos opositores.

En Moscú, un ingeniero, Alexander Pavlov, de 48 años, fue arrestado por haber hecho fotos en un colegio electoral. Luego, la policía le dio una "paliza, lo esposó, lo electrocutó" y lo mantuvo detenido durante 48 horas, contó él mismo a la AFP.

Más de 5.800 personas han sido encarceladas en Rusia por motivos claramente "políticos", según la oenegé Memorial, prohibida por Moscú por "extremismo".

- "Electrocutado" -

A 1.000 km al este de Moscú, en su ciudad natal de Izhevsk, en Udmurtia, el activista ecologista Dmitri Morozov, de 27 años, denunció a finales de septiembre supuestos fraudes durante las legislativas.

"Vimos cómo rellenaban las urnas a favor de un solo partido", Rusia Unida, aseguró en Telegram, donde también indicó que hubo observadores independientes expulsados de los centros de votación y que se procesó a candidatos de la oposición.

Por ello, solicitó autorización para organizar una manifestación. Las autoridades se negaron.

Días después, los servicios de seguridad rusos (FSB) allanaron el apartamento de sus padres y afirmaron haber encontrado allí 1,38 g de drogas.

Dmitri Morozov fue arrestado por "posesión de estupefacientes en grandes cantidades", un delito por el que se expone a 10 años de prisión.

Durante su detención, le pusieron una bolsa en la cabeza y fue "apaleado", "electrocutado" con 'tasers' y "colgado por los pies con esposas", dijo su pareja, Daria Baguina, en redes sociales.

"Intentaban arrancarle confesiones, afirmando que habría financiado a Ucrania y organizaciones terroristas y extremistas prohibidas. No lo consiguieron", explicó.

Morozov, en tanto, defiende su inocencia.

- Una pierna rota -

Por su parte, Alexander Kynev, de 51 años, es uno de los especialistas en el sistema electoral ruso más reputados del país. A finales de septiembre, señaló que los resultados reales de Rusia Unida y las tasas de participación distaban mucho de los datos oficiales.

Dos días después, lo detuvieron en Moscú y lo acusaron de narcotráfico "a gran escala". Podría ser condenado a hasta 20 años de cárcel.

En febrero ya había sido declarado "agente del extranjero" por las autoridades, pero decidió continuar con su labor.

Durante su arresto, las fuerzas de seguridad le propinaron una paliza, asegura Kynev. Compareció por videoconferencia ante un tribunal moscovita, con una pierna escayolada, donde tenía una "doble fractura", indicó.

Luego, lo metieron en una celda con otras 35 personas donde, al tener la pierna escayolada, no podía ir al retrete (un agujero en el suelo), contó a la AFP su abogado, Mijail Biriukov.

A finales de octubre, Kynev decidió ponerse en huelga de hambre, provocando una oleada de apoyos en las redes sociales que, al final, logró que lo trasladaran a otra celda, que comparte con cuatro detenidos y tiene un "baño normal", según Biriukov.

En su último mensaje, publicado a finales de septiembre, Alexander Kynev se declaraba "agotado" tras un "seguimiento difícil" de las elecciones, durante cuatro meses. Pero también aseguraba que seguiría "haciendo" algo que él considera "necesario".