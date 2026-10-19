Un buque petrolero se incendia tras golpear una mina en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el lunes que un buque petrolero se incendió después de golpear una mina en el estrecho de Ormuz, la vía estratégica en el centro del conflicto entre Washington y Teherán.

El navío "golpeó una mina naval en el sur del estrecho de Ormuz, resultando en una explosión y un incendio en su sala de máquinas", indicaron los guardianes en un comunicado citado por medios iraníes.

El buque transitaba por la "ruta sur no autorizada" del estrecho y había desactivado sus sistemas de posicionamiento y navegación, según el comunicado de los guardianes.

Irán tomó control del estrecho tras el estallido de la guerra contra Israel y Estados Unidos a finales de febrero, bloqueando la ruta por donde pasaba el 20% de la producción mundial de crudo antes del conflicto.

La república islámica exige que todos los barcos pidan su autorización para pasar.

Los guardianes indicaron que dos buques cisterna se incendiaron el domingo en el estrecho después de golpear minas.

El comandante naval de los guardianes, almirante Ali Ozmaei, advirtió esta semana que cualquier barco que desactive sus sistemas de navegación será considerado "hostil".

Estados Unidos impuso un bloqueo naval a las exportaciones iraníes de crudo en respuesta al cierre de Ormuz por parte de Teherán.