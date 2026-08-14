Un atentado con bomba en Afganistán mata un alcalde, según fuentes concordantes

Un atentado con bomba mató este jueves al alcalde de Faizabad, capital de a provincia afgana de Badajshán, informaron a la AFP fuentes hospitalarias y municipales, semanas después de que otro funcionario fuera asesinado a tiros en la misma región.

Habib-ur-Rahman Mansur murió después de que su vehículo fuera atacado con una bomba, dijo a la AFP un enfermero del hospital provincial de Badajshán bajo condición de anonimato.

Un empleado del municipio, que también pidió anonimato por razones de seguridad, afirmó que el alcalde "murió a causa de una bomba colocada" cerca de su lugar de trabajo.

La explosión fue reivindicada por el Frente Nacional de Resistencia, un grupo armado de oposición que aseguró en X que había atacado el vehículo del alcalde.

El atentado de Faizabad se produjo menos de tres semanas después de que el jefe del departamento de información y cultura de Badajshán, Zabihullah Amiri, fuera asesinado a tiros mientras se dirigía a la ciudad.

La rama del grupo Estado Islámico en Afganistán y Pakistán, Estado Islámico-Khorasan, reivindicó ese ataque.

La remota provincia de Badajshán se ha convertido en un importante centro de minería bajo las autoridades talibanas, que han ampliado el sector desde su regreso al poder hace cinco años.