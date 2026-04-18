Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Irán estudia "nuevas propuestas" de EEUU -

El jefe del ejército de Pakistán transmitió a Irán "nuevas propuestas" estadounidenses, anunció el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, citado por la agencia oficial IRNA.

"Irán las está estudiando y aún no ha respondido", afirmó este órgano. Sin embargo, la delegación negociadora de Irán "no hará ni la más mínima concesión", advirtió.

- Trump dice que Irán no puede "chantajear" a EEUU -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó que Irán no puede "chantajear" a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz, después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este estratégico paso marítimo.

"Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos", recalcó Trump en la Casa Blanca.

- Sin internet desde hace 50 días -

El corte de internet impuesto por las autoridades iraníes al comienzo de la guerra entró en su 50º día, precisó la oenegé de monitorización de la ciberseguridad NetBlocks.

- Líbano prepara negociaciones con Israel -

El presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, debatieron el sábado los preparativos para las negociaciones con Israel, en el segundo día del alto el fuego en el país, anunció la presidencia.

- Hezbolá dice que no les conciernen -

"Las negociaciones que lleva a cabo el Estado no nos conciernen", declaró Mahmoud Qamati, vicepresidente de la oficina política de Hezbolá en una comparecencia en los suburbios sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní.

Nada impide que "el Estado se coordine con nosotros" en cualquier iniciativa destinada a "preservar la soberanía, pero no de esta manera que nos lleva a la capitulación", añadió.

- Muere un soldado francés en Líbano -

Un militar francés murió y tres resultaron heridos tras un ataque contra los cascos azules de la ONU, anunció el presidente galo Emmanuel Macron, quien apuntó a Hezbolá.

La misión de la ONU en Líbano también señaló al movimiento proiraní, que desmintió "cualquier vínculo".

- Israel establece una "línea amarilla" de demarcación en Líbano -

El ejército israelí ha establecido una "línea amarilla" de demarcación en el sur del Líbano, como hizo en la Franja de Gaza para delimitar la zona controlada por sus tropas.

En un comunicado en el segundo día de tregua, las fuerzas armadas israelíes señalaron que habían atacado a unos sospechosos que se aproximaban desde el norte hacia esta "línea amarilla", que no había sido mencionada hasta ahora.

- Barcos iraníes disparan a un petrolero en Ormuz -

Lanchas rápidas iraníes abrieron fuego este sábado contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

El capitán del petrolero dijo que había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos barcas de los Guardianes de la Revolución. Sin ningún aviso por radio, las embarcaciones "abrieron fuego contra el petrolero", indicó el UKMTO.

- Las fuerzas navales iraníes están listas para infligir "nuevas derrotas" al enemigo, dice Jamenei -

Las fuerzas navales de Irán están preparadas para infligir "nuevas derrotas" al enemigo, según un mensaje escrito del guía supremo Mojtaba Jamenei, publicado poco después de la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz frente al bloqueo estadounidense de sus puertos.

- Sin fecha para nuevas negociaciones entre Washington y Teherán -

El vicecanciller de Irán, Saed Jatibzadeh, señaló que todavía no hay una fecha fijada para la próxima ronda de conversaciones entre Teherán y Washington.

En un foro diplomático en el sur de Turquía, el alto funcionario también aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, "tuitea y habla mucho".

- Estados Unidos "no puede imponer su voluntad" en Ormuz -

El vicecanciller iraní aseguró en el mismo foro que Estados Unidos "no puede imponer su voluntad" en el estrecho de Ormuz ni "poner bajo sitio a Irán".

- Ocho petroleros y metaneros cruzaron el estrecho de Ormuz el sábado -

La empresa de seguimiento de tráfico marítimo Kpler señaló que al menos ocho buques petroleros y metaneros consiguieron cruzar el sábado temprano el estrecho de Ormuz durante las horas en que Irán lo mantuvo abierto del viernes al sábado.

- Irán afirma haber cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz -

El comando central militar de Irán anunció este sábado que reanudará la "gestión estricta" del estrecho de Ormuz, revirtiendo una decisión anterior de desbloquear esa vía estratégica como parte de las negociaciones con Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el cuartel general señaló que Washington había incumplido una promesa al mantener su bloqueo a barcos que navegan hacia y desde puertos iraníes.

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