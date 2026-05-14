Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Civiles israelíes heridos por un ataque de dron de Hezbolá -

El ejército israelí afirmó que un dron lanzado por Hezbolá cayó en su territorio nacional y dejó "varios civiles israelíes" heridos.

Los enfrentamientos han continuado casi a diario entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril y que expira en unos días.

- Trump y Xi dicen que el estrecho de Ormuz "debe permanecer abierto" -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron este jueves durante su cumbre en Pekín en que el estrecho de Ormuz "debe seguir abierto", declaró la Casa Blanca.

"Las dos partes estuvieron de acuerdo en que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para favorecer la libre circulación de la energía", dijo la Casa Blanca.

- Un buque secuestrado frente a las costas de Emiratos y llevado hacia aguas iraníes -

Una embarcación partida de Emiratos Árabes Unidos fue secuestrada por personas no identificadas y ahora se dirige a aguas iraníes, informó el jueves una agencia marítima británica.

La nave fue tomada "por personal no autorizado mientras estaba anclada" a 70 kilómetros al noreste de Fuyaira y "está ahora rumbo a aguas iraníes", según el centro United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

- Israel anuncia otra oleada de ataques contra Hezbolá en Líbano -

El ejército israelí anunció este jueves el lanzamiento de una nueva oleada de ataques contra Hezbolá en Líbano, mientras negociadores israelíes y libaneses deben reunirse en Washington en las próximas horas.

En un comunicado, el Ejército instó a los habitantes de una decena de pueblos del sur del Líbano a evacuar antes de los bombardeos.

- Al menos 22 muertos en ataques israelíes en Líbano -

El ejército israelí intensificó este miércoles sus ataques en Líbano, causando al menos 22 muertos, según el Ministerio de Salud libanés, y a pesar de la tregua vigente desde el 17 de abril.

Estos ataques, en más de 30 lugares distintos según la agencia de prensa oficial (ANI), se producen cuando Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, deben iniciar este jueves en Washington una nueva ronda de conversaciones bajo el auspicio de Estados Unidos, a pesar de la oposición de Hezbolá.

- Emiratos Árabes Unidos desmiente la visita de Netanyahu -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos desmintieron este miércoles los "rumores" sobre una visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o de una delegación militar a su país.

La oficina del primer ministro israelí había afirmado que Netanyahu había viajado en secreto durante la guerra con Irán a Emiratos Árabes Unidos, uno de los pocos países árabes que han normalizado sus relaciones con Israel, y que había sido recibido por el presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahayan.

- Irán ejecuta a dos hombres, uno por presuntos vínculos con el Mosad -

Dos hombres fueron ahorcados el miércoles en Irán, uno declarado culpable de tener vínculos con el servicio de inteligencia israelí (Mosad) y otro por matar a un policía durante unas protestas, según las autoridades y grupos de derechos humanos.

- Irán afirma tener "derecho a responder" tras la detención de cuatro iraníes por Kuwait -

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, consideró este miércoles que Irán tiene "derecho a responder" tras la detención en Kuwait de cuatro iraníes.

Kuwait anunció el martes la detención de cuatro personas a principios de mayo cuando intentaban entrar en el país por vía marítima y aseguró que han "confesado" pertenecer a los Guardianes de la Revolución iraníes, acusaciones que Irán niega.

- Irán espera importantes ingresos económicos del control del estrecho de Ormuz -

Un portavoz del Ejército iraní estimó este miércoles que el control por parte de Teherán del estrecho de Ormuz podría generar "importantes" beneficios económicos y reforzar el estatus internacional del país.

El bloqueo de esta vía marítima estratégica, por la que transita habitualmente cerca del 20 % de la oferta petrolera mundial, ha sacudido los mercados internacionales desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

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