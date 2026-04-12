Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de violar la tregua por la Pascua ortodoxa

Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente el domingo de haber violado múltiples veces la tregua iniciada la víspera en el frente por la Pascua ortodoxa, en medio de una guerra de más de cuatro años.

El Kremlin indicó el jueves que el alto al fuego entraría en vigor el sábado a las 16H00 (13H00 GMT) y concluirá al terminar la jornada del domingo, es decir un total de 32 horas.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aceptó la tregua propuesta por su homólogo Vladimir Putin, pero afirmó que Kiev respondería "golpe por golpe" a cualquier violación rusa.

Al igual que durante un alto al fuego similar el año pasado, la calma en el frente de 1.200 km fue relativa.

El Estado Mayor ucraniano acusó el domingo en un comunicado a las fuerzas rusas de haber violado 2.299 veces la tregua.

Minutos más tarde, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que las fuerzas ucranianas la violaron 1.971 veces.

Ambos ejércitos se acusaron mutuamente de cientos de ataques de artillería, con drones y de varios ataques de tropas.

Como señal de una relativa disminución de las actividades militares, el Estado Mayor ucraniano destacó sin embargo que no se había registrado ningún ataque ruso con drones de largo alcance del tipo Shahed, bombas aéreas guiadas o misiles.

Por lo general, casi todas las noches se lanzan cientos de ataques con drones de largo alcance rusos contra Ucrania, a lo que Kiev responde lanzando decenas de drones contra territorio ruso.

En la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, el gobernador, Alexander Khinshtein, acusó sin embargo a Kiev de haber violado el sábado la tregua al atacar con un dron una gasolinera en la localidad de Lgov, causando tres heridos, entre ellos un bebé.

Por su parte, el jefe de la administración de la región ucraniana de Sumi, en el noreste, Oleg Grigorov, acusó al ejército ruso de haber atacado, en la noche una ambulancia con un dron, hiriendo a tres miembros del personal sanitario.

- "Bastante tranquila" -

En la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, el teniente coronel Vasil Kobziak, de 32 años, declaró el domingo por la mañana a la AFP que, en su sector, la situación estaba "bastante tranquila".

Según este oficial de la 33a brigada mecanizada, el alto al fuego no se está respetando "por completo", pero la disminución de la intensidad de los combates permitió a sus soldados, el domingo por la mañana, poco después del amanecer y en un día gélido, asistir a una misa de Pascua en un bosque de la región.

"Nuestros compañeros tienen la suerte, como pueden ver, de que les bendigan sus cestas de Pascua y de sentir el calor y la alegría de esta fiesta", declaró a la AFP, en referencia a la tradición religiosa según la cual los sacerdotes bendicen alimentos y huevos durante las celebraciones.

El año pasado se anunció una tregua similar por la Pascua ortodoxa, pero ambos bandos se acusaron de haberla incumplido.

Varios ciclos de negociaciones llevados a cabo bajo los auspicios de Estados Unidos en los últimos meses no han logrado acercar a las partes a un acuerdo, y el proceso se ha estancado aún más desde la guerra en Medio Oriente iniciada tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Kiev lleva mucho tiempo exigiendo una tregua prolongada para facilitar las negociaciones sobre un posible acuerdo destinado a poner fin a la guerra. Sin embargo, Moscú rechaza esta idea, alegando que una pausa más larga permitiría al ejército ucraniano reforzarse.