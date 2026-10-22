Ucrania ordena la evacuación de las familias en sus dos últimos grandes bastiones del este

Las autoridades ucranianas ordenaron el jueves la evacuación obligatoria de las familias con hijos en las dos aglomeraciones importantes del Donbás que aún están bajo su control, Kramatorsk y Sloviansk.

Estas dos ciudades son los últimos bastiones del ejército ucraniano en la región oriental de Donetsk, que el Kremlin considera como parte de su territorio. Desde hace meses las tropas rusas se acercan a esta zona, se encuentran a entre 5 y 15 kilómetros de distancia, con el objetivo de conquistarla.

"Extenderemos la zona de evacuación obligatoria para las familias con hijos, que ahora abarca todas las localidades de las aglomeraciones de Kramatorsk y de Sloviansk", anunció en Telegram el gobernador regional, Vadim Filashkin, sin precisar cuántas personas están afectadas en estas localidades del este.

Anteriormente, las autoridades locales ya habían ordenado las evacuaciones obligatorias en varias partes de las aglomeraciones de Sloviansk y Kramatorsk.

Según Filashkin, "la situación de seguridad no para de deteriorarse", las fuerzas de seguridad rusas atacan las dos ciudades "cada día".

"Quedarse ahí con niños representa un riesgo injustificable", añadió el gobernador.

El martes, cuatro personas murieron en un ataque ruso en Kramatorsk. Dos semanas antes, 30 personas murieron en un ataque a dos autobuses en la misma ciudad.

A mediados de octubre, Yulia Rijakova, responsable ucraniana local, indicó que alrededor de 350 niños viven en la zona de Kramatorsk y Sloviansk.

Rijakova añadió que más de 70.000 personas, entre ellas 3.000 niños, viven en las zonas controladas por Kiev en la región de Donetsk.