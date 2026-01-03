Trump se reivindicó como el presidente de la paz pero no duda en apretar el gatillo

Donald Trump volvió al poder con la promesa de ser un presidente por la paz, pero en menos de un año de mandato no ha dudado en recurrir a la fuerza de forma drástica, como en Irán, Nigeria o Venezuela.

Trump ordenó los ataques militares a gran escala del sábado en Venezuela, y afirmó que el líder del país, Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar un gobierno narcotraficante, había sido capturado y sacado del país en un vuelo.

La operación que dio la bienvenida al Año Nuevo se produce después de que el ejército estadounidense atacara Nigeria el día de Navidad, en lo que Trump dijo que fue una operación dirigida contra yihadistas para respaldar a los cristianos.

Meses atrás atacó instalaciones nucleares en Irán, uno de los acérrimos enemigos de Estados Unidos, para declarar inmediatamente "victoria" y dar por terminada la ofensiva.

Y horas antes del ataque en Venezuela, Trump advirtió que estaba listo para atacar de nuevo en Irán si el régimen clerical vuelve a sofocar violentamente el movimiento de protesta en las calles.

- Aspirante al Nobel de la Paz -

La afición por la guerra parecería contradecir la imagen de un presidente que ha proclamado en voz alta que merece el Premio Nobel de la Paz por, según él y sus acólitos, haber puesto fin a ocho guerras.

En su segundo discurso inaugural el 20 de enero del año pasado, Trump dijo: "Mi legado más orgulloso será el de pacificador y unificador".

Pero el republicano también ha reivindicado lo que denomina "paz a través la fuerza", para atacar a gobiernos autoritarios que han sido condenados y sancionados en Naciones Unidas, o los que le son simplemente hostiles.

Washington publicó hace menos de un mes una nueva y dura Estrategia de Seguridad Nacional en la que proclamó una revisión de la Doctrina Monroe, por la que Estados Unidos considera de nuevo prioritarios sus intereses en América Latina.

Trump dice que impulsa la reconstrucción de la Franja de Gaza, devastada por la guerra lanzada por Israel, y persiste en liderar las negociaciones para lograr la paz entre Rusia y Ucrania.

Pero al mismo tiempo rebautizó el Departamento de Defensa como el "Departamento de Guerra".

"Estamos logrando la paz a través de la fuerza. Eso es lo que estamos haciendo", dijo Trump en un mitin el mes pasado en Pensilvania.

- Estrategia de "perdedores" -

Trump hizo campaña, tanto en su primer mandato como en este segundo, en contra del intervencionismo estadounidense más allá de sus fronteras.

A su juicio, mandar miles de soldados y gastarse miles de millones de dólares en la invasión y luego la reconstrucción de un país, como sucedió en Afganistán o Irak, es una estrategia de "perdedores".

Por ello promueve más bien operaciones puntuales, en las que las fuerzas armadas puedan demostrar su capacidad de destruir o capturar objetivos clave, para acto seguido retirarse proclamando victoria.

En un discurso en Riad en mayo, Trump dijo que "los llamados constructores de naciones destrozaron muchas más naciones de las que construyeron" y que no entendían los países en los que intervenían.

"Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha adueñado de un país. Y está acusado de introducir drogas en Estados Unidos", recordó el secretario de Estado, Marco Rubio, este sábado mediante la republicación de un viejo mensaje en la red X.

Trump, sin embargo, sí ha ganado un premio de la paz desde que asumió el cargo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le entregó el mes pasado a Trump en Washington un galardón del organismo rector del fútbol antes del próximo Mundial de fútbol por sus esfuerzos "en favor de la concordia mundial".