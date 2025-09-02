Trump rechaza rumores sobre su salud como "noticias falsas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el martes los rumores que durante días han circulado en redes sociales sobre su salud, calificándolos de "noticias falsas", durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

"¿En serio? No vi eso", dijo el republicano de 79 años cuando un periodista le preguntó en tono de broma: "¿Cómo se enteró durante el fin de semana de que estaba muerto?", en referencia a una especulación en redes sociales de que estaba con problemas de salud.

"Eso son noticias falsas", agregó Trump, quien se suele jactar de tener una salud de fierro, y recordó que dio varias conferencias de prensa la semana pasada.

"Luego no di ninguna durante dos días, y dijeron: 'Debe haber algo mal con él' (...)", reclamó.

Trump no tuvo eventos públicos durante seis días consecutivos antes de la conferencia de prensa del martes, aunque en uno de ellos tocó música en el Jardín de las Rosas y luego fue visto rumbo a jugar al golf durante el fin de semana largo por el Día del Trabajo en Estados Unidos. "Estuve muy activo el fin de semana", insistió Trump.

El magnate republicano es la persona de mayor edad en ser elegida presidente de Estados Unidos.

En julio, la Casa Blanca afirmó que los visibles hematomas en la mano derecha de Trump se debían a una "irritación" causada por los "frecuentes apretones de manos" y al uso de aspirina como parte de un tratamiento cardiovascular estándar.

Además, indicó que sus piernas estaban hinchadas debido a una insuficiencia venosa crónica, una afección venosa benigna y común.

Esta afección implica el daño en las venas de las piernas que impide el flujo sanguíneo adecuado.

El médico presidencial, Sean Barbabella, afirmó en una carta publicada por la Casa Blanca en ese momento que Trump "se mantiene en excelente estado de salud".

La salud de los presidentes siempre ha sido tema de interés y discusión en Estados Unidos. Pero con la elección de Joe Biden en 2020 y Trump en 2024, con casi 80 años, el asuntó cobró una nueva dimensión.

Trump ha afirmado que los demócratas encubrieron el deterioro mental y físico de su predecesor, quien tenía 82 años cuando dejó el cargo en enero.

La salud de Biden fue un tema clave en las elecciones de 2024, y el entonces presidente se vio obligado a abandonar su campaña para un segundo mandato tras un desastroso desempeño en el debate contra Trump.