Trump envía a sus emisarios a Rusia y Ucrania con un plan para "terminar la guerra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que envió a sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev con una propuesta para poner fin al conflicto en Ucrania, que ya lleva cuatro años.

"Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra", dijo Trump a los periodistas. "Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos".

La medida marca el último intento de Washington de romper el estancamiento diplomático en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP que se esperaba la llegada de los enviados a Kiev el domingo.

El medio estadounidense Axios informó que se reunirían con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el sábado y luego con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev el domingo.

El Kremlin se negó a comentar.

Trump dijo a los periodistas que los dos negociadores buscarían determinar si era posible avanzar hacia la paz.

Los esfuerzos se han estancado debido a la guerra de Washington con Irán, mientras Moscú y Kiev han intensificado los ataques de largo alcance, lo que ha elevado las bajas civiles a niveles no vistos desde el inicio de los combates.

"Envié a Steve Witkoff y Jared Kushner, dos grandes negociadores. Han hecho un gran trabajo", dijo Trump.

El presidente estadounidense no quiso decir si el plan implicaba que Ucrania cediera territorio, como ha sugerido anteriormente, pero agregó: "Tenemos una idea para la paz".

Será la primera vez que Witkoff, el amigo empresario de Trump, y su yerno Kushner visiten la devastada Kiev desde que Trump regresó al cargo el año pasado con la promesa de resolver el conflicto.

Witkoff y Kushner, que han participado en negociaciones para altos el fuego en Gaza e Irán, han viajado repetidamente a Moscú en anteriores intentos de diplomacia.

- Guerra de desgaste -

El renovado impulso diplomático llega en un momento en que Rusia y Ucrania se castigan mutuamente con ataques de misiles y drones de largo alcance.

Pocas horas antes del anuncio de Trump, un dron ruso atacó la sede del servicio de seguridad ucraniano SBU en el centro de Kiev, según Zelenski.

El ataque, que según Zelenski estaba dirigido a la oficina del jefe interino de la agencia, fue el primero contra su sede desde el inicio de la invasión.

A pesar del carácter sin precedentes del ataque, el presidente ucraniano propuso observar un alto el fuego con Rusia durante la visita de los enviados estadounidenses.

"No habrá ataques aéreos de nuestra parte, y Rusia debe garantizar recíprocamente un alto el fuego —sin sus propios ataques aéreos— durante el tiempo necesario para llevar a cabo estas conversaciones", dijo Zelenski en su discurso vespertino.

Rusia no comentó de inmediato la propuesta.

Horas después, Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, dijo que un ataque ruso mató a cuatro personas e hirió a cinco en la ciudad suroriental de Kamianske.

Zelenski había dicho el miércoles que el espacio aéreo ruso sería "completamente inseguro" y estaría lleno de drones ucranianos mientras Moscú continuara su guerra.

El viaje de Witkoff y Kushner tiene lugar además más de una semana después de una inusual visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, quien advirtió a Rusia contra cualquier ataque a Estados miembros de la OTAN, según los medios estadounidenses.

A principios de esta semana, Estados Unidos dio la bienvenida al ministro de Finanzas ruso en una reunión del G20 en Carolina del Norte.