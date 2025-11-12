Trump dice que tiene la "obligación" de demandar a la BBC por la edición engañosa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que se ha visto "obligado" a amenazar a la BBC con acciones legales tras la edición engañosa de uno de sus discursos, pero no aclaró si finalmente seguirá adelante.

Según una carta a la que tuvo acceso AFP, los abogados de Trump amenazaron el lunes a la cadena británica con una demanda de mil millones de dólares.

Por su parte la BBC se disculpó públicamente por la edición de uno de los discursos de Trump que daba la impresión de que el presidente había instado a la "acción violenta" antes del asalto al Capitolio estadounidense en 2021.

El documental de la BBC se emitió el año pasado dentro del programa 'Panorama'.

Respondiendo en una entrevista en la cadena Fox News, grabada el lunes, sobre si iba a demandar a la BBC Trump respondió: "Supongo que tengo que hacerlo, ¿por qué no?".

"Creo que tengo la obligación de hacerlo, porque no se puede permitir que la gente haga eso", añadió, sin confirmar si había iniciado formalmente los trámites para presentar una demanda por difamación.

"Engañaron al público y lo han admitido", aseguró.

A raíz de la controversia el director de la BBC y el principal responsable de informativos de la organización dimitieron el domingo .