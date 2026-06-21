Tres muertos en ataques rusos en Ucrania

Tres personas murieron en las regiones ucranianas de Poltava y Dnipropetrovsk por ataques rusos, mientras que en Rusia cinco personas fallecieron en la península de Kerch, anunciaron este domingo las autoridades locales.

"Una persona murió y nueve resultaron heridas" en bombardeos, ataques con drones y disparos de artillería contra tres distritos de la región de Dnipropetrovsk, escribió en Telegram el jefe de la administración militar local, Oleksandr Ganzha.

Su homólogo en Poltava, Vitali Dyakivnich, indicó que dos personas perdieron la vida, una de ellas en el hospital, tras un ataque ocurrido el sábado por la noche, con un balance de 13 heridos.

En el lado ruso, el Ministerio de Defensa reportó que 239 drones ucranianos fueron derribados durante la noche.

Además, según el jefe de la República de Crimea, Serguéi Aksionov, un ataque con drones ucranianos dejó cuatro muertos y 28 heridos en la península de Kerch.

También falleció una persona durante un ataque con dron contra el ferry Panagia, que realizaba un trayecto entre el distrito de Temriouk y la península de Kerch, según las autoridades de la península de Krasnodar (sur de Rusia).

Por otra parte, en Crimea --ocupada por Rusia desde 2014-- se suspendió la distribución de combustible en las estaciones de servicio, anunció este domingo el gobernador.

El ejército ucraniano ataca casi semanalmente refinerías, oleoductos y depósitos de petróleo en Rusia, en un esfuerzo por privar a Moscú de los ingresos derivados de la venta de hidrocarburos, que sirven principalmente a financiar su esfuerzo bélico en Ucrania desde 2022.