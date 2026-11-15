Tres hombres condenados a muerte por el ataque a una iglesia en Jordania

Una corte jordana condenó este domingo a tres hombres a la muerte en la horca por un ataque contra una iglesia grecoortodoxa en el sur del país.

Nueve personas murieron y otras 25 resultaron heridas en este ataque sin precedentes contra los cristianos del reino, perpetrado por hombres armados en la localidad de Hamud.

Los atacantes irrumpieron en la iglesia grecoortodoxa de San Jorge antes de abrir fuego contra un cortejo fúnebre, según la policía.

"El tribunal de seguridad del Estado emitió el domingo por la mañana su veredicto, condenando a muerte a los tres hombres que perpetraron el atentado en la localidad de Hamud, en Karak, el 23 de octubre pasado", indicó el ejército jordano en un comunicado.

Los tres hombres fueron declarados culpables de "actos terroristas que causaron muerte", de "posesión de armas y municiones con el fin de cometer atentados" y de "conspiración terrorista y promoción de las ideas de un grupo terrorista", añade.

Pueden recurrir la sentencia ante el Tribunal de Casación, precisa el ejército.

Los tres sospechosos habían sido arrestados en una casa abandonada de Karak, donde se habían atrincherado.

El rey Abdalá II prometió que serían castigados duramente.

Karak, que cuenta con unos 375.000 habitantes, alberga una importante comunidad cristiana.

Los cristianos representan aproximadamente el 3% de la población jordana, que cuenta con cerca de 11 millones de habitantes, mayoritariamente musulmanes sunitas.