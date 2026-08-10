Tifón Dolphin se debilita pero interrumpe el transporte en el este de China

El tifón Dolphin provocó fuertes lluvias y obligó a cancelar cientos de vuelos el lunes en el este de China, donde más de un millón de personas han sido evacuadas en los últimos días, según las autoridades.

El ciclón perdió intensidad después de tocar tierra dos veces a lo largo de las costas de la provincia de Zhejiang (este) el domingo, indicó el Centro Meteorológico Nacional (CMN). La institución emitió el nivel más bajo de alerta por tifón el lunes, tras reevaluar la vigilancia máxima que estaba en vigor la víspera.

El CMN advirtió que parte del este y centro de China continuarían con fuertes lluvias hasta el martes.

Las autoridades emitieron el lunes su alerta más severa de inundaciones para partes del este y sur de Zhejiang, indicó la televisión estatal CCTV.

Los dos principales aeropuertos de Shanghái tuvieron 943 vuelos cancelados, publicó en internet la autoridad aeroportuaria.

En tanto, el aeropuerto internacional Ningbo de Zhejiang tenía previsto reanudar los vuelos el lunes pero advirtió que algunos podrían ser atrasados o cancelados, dado que los efectos del tifón "no se han disipado por completo".

La capital provincial de Hangzhou reanudó el lunes el servicio de metro, tras suspender la víspera algunos recorridos.

Durante el fin de semana, más de 900.000 personas fueron evacuadas de la ciudad de Wengzhou, en Zhejiang, informó el lunes la cadena CCTV.

Las autoridades también trasladaron a más de 150.000 personas en la provincia de Fujian y a más de 200.000 en Shanghái, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

El tifón Dolphin llegó dos semanas después de que el tifón Noul azotara la provincia sureña de Guandong.

Los científicos advierten que la intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos aumentarán como consecuencia del calentamiento global por las emisiones de combustibles fósiles.

China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, pero también es una potencia en las energías renovables, con las cuales espera alcanzar la neutralidad de carbono para 2060.