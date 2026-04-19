Terminator versión Usain Bolt: los robots baten a los humanos en Pekín

A toda velocidad, algunos incluso recuerdan a la leyenda jamaicana Usain Bolt. Varios robots humanoides batieron este domingo en Pekín el récord mundial humano de medio maratón, ilustrando los espectaculares avances tecnológicos de China en el sector.

Los espectadores se agolpaban a lo largo del recorrido para ver correr a las máquinas, algunas muy veloces y complejas, otras con medidas y prestaciones mucho más rudimentarias.

El medio maratón de Yizhuang enfrentó, por un lado, a robots y, por otro, a humanos: cada grupo corría por un carril paralelo, con el fin de evitar cualquier colisión.

El robot campeón, equipado con un sistema de navegación autónoma y representante de la marca china de teléfonos inteligentes Honor, completó los cerca de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos —a una media de unos 25 km/h—, según la televisión pública CCTV.

Fue más rápido que el primer atleta humano, pero sobre todo que el récord mundial masculino de media maratón (57 minutos y 20 segundos), en manos del ugandés Jacob Kiplimo.

- Increíble progreso respecto a 2025 -

Detrás de las vallas de seguridad, Han Chenyu, una estudiante de 25 años con gorra y gafas de sol, apenas tiene tiempo de sacar su teléfono cuando un robot ya ha pasado.

La joven se declara entusiasmada con el evento y con los avances tecnológicos.

"Aunque, como futura trabajadora, también me preocupa bastante. Porque si la tecnología avanza demasiado rápido, puede tener repercusiones en el empleo", afirma, aludiendo a la sustitución de ciertas profesiones por la Inteligencia Artificial (IA) y los robots.

Los progresos mostrados en este medio maratón son espectaculares en comparación con la edición de 2025.

Entonces, el robot vencedor se impuso con un tiempo casi tres veces superior (2 horas, 40 minutos y 42 segundos) y numerosas caídas salpicaron la prueba.

La zancada de las máquinas fue mucho más fluida este año y el número de equipos participantes pasó de una veintena a más de un centenar.

Una señal del creciente entusiasmo por el sector, según los organizadores.

- ¿Humanos destronados? -

En los últimos años, los robots humanoides se han convertido en una visión habitual en China en los medios de comunicación y en los espacios públicos.

"Creo que de aquí a tres o cinco años, formarán parte de nuestra vida cotidiana" para las "tareas domésticas, la compañía de las personas mayores" e incluso para "los trabajos peligrosos, como el de bombero", declara Xie Lei, un espectador de 41 años que acudió con su familia.

Este medio maratón aspira a popularizar estas tecnologías entre el gran público y a estimular la innovación.

Prueba de la vitalidad del sector es que las inversiones en China en robótica y en la IA especializada en este dominio alcanzaron a finales de 2025 los 73.500 millones de yuanes (9.400 millones de euros, 11.066 millones de dólares), según un estudio de un organismo oficial.

"Desde hace miles de años, los humanos estamos en la cima. Pero ahora, miren: los robots, en lo que respecta a la navegación autónoma, al menos en una prueba deportiva, empiezan a superarnos", sonríe Xie Lei.

"Por un lado, eso entristece un poco por la humanidad. Pero la tecnología, sobre todo en estos últimos años, también nos abre tantísimos nuevos horizontes", concluye.