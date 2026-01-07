Temporal de nieve provoca la cancelación de cientos de vuelos en Países Bajos y Francia

Un temporal de nieve que azota a Europa provocó la cancelación este miércoles de cientos de vuelos en los principales aeropuertos de Países Bajos y Francia, e interrupciones masivas al transporte terrestre y ferroviario.En los Países Bajos, el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, uno de los más grandes de Europa, canceló al menos 700 vuelos debido a la nieve y al viento.Más de 1.000 de personas pasaron la noche en el terminal aéreo, que instaló catres y ofreció desayuno a los viajeros obligados a dormir en el lugar, explicaron las autoridades aeroportuarias.El tránsito ferroviario también está fuertemente perturbado, según la empresa de trenes neerlandesa NS, y se reportaron más de 700 km de embotellamientos de autos por todo el país.En Francia, más de 100 vuelos fueron anulados en los dos principales aeropuertos de la región metropolitana parisina: Roissy Charles de Gaulle y Orly.El ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, dijo que un centenar de vuelos fueron anulados en Charles de Gaulle y unos 40 en Orly, aunque precisó que la situación volvería a la normalidad durante la tarde.El servicio de autobuses en la región de París también se suspendió "por motivos de seguridad" a la espera que de las condiciones meteorológicas permitan de nuevo circular, indicó la empresa pública de transportes RATP.El servicio de trenes y metros funciona en su mayoría con normalidad pero la RATP llamó también a los ciudadanos a "privilegiar el teletrabajo" y "reducir los desplazamientos".París amaneció de nuevo cubierta de blanco por este temporal de un "alcance poco común en el clima actual" y que provocó domingo y lunes la caída de la temperatura media de Francia a su nivel más bajo "desde febrero de 2012", a -4ºC, según el servicio meteorológico Météo-France.La intensidad del temporal de nieve, que dejó entre lunes y martes cinco muertos en accidentes de tráfico en Francia, sorprendió a los ciudadanos."Es realmente extraordinario, muy especial (...), pero personal y profesionalmente no es fácil guiar a los grupos, sobre todo en Montmartre, cuando está así, nevado", aseguró Valeria Pitchouguina, guía turística en la capital.Météo-France recuerda que, bajo la influencia del calentamiento del planeta debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, los periodos de frío son más raros y menos intensos que en el pasado.En los Países Bajos, estos días de nieve son cada vez más raros debido al calentamiento, explicó Peter Siegmund, experto del Instituto Meteorológico Nacional, a la cadena pública neerlandsa NOS."La temperatura ha aumentado 2 grados. Llueve más, sobre todo en invierno. Solo hemos tenido una ola de frío desde comienzos de siglo. En el siglo pasado, esto ocurría aproximadamente cada tres años", afirmó Siegmund.burs-tjc-rnr/meb