Takaichi, la primera ministra japonesa que seduce a la Generación Z

Uno la compara con la estrella del béisbol Shohei Ohtani, otro la describe como "primera ministra del pueblo". La japonesa Sanae Takaichi despierta el entusiasmo de la Generación Z en un país donde la política ha estado durante mucho tiempo determinada por un electorado envejecido.

A pesar de sus posturas ultraconservadoras, la primera mujer jefa del gobierno japonés cuenta con un apoyo masivo entre los jóvenes antes de las elecciones anticipadas del domingo, gracias a su imagen "diferente".

En sus recientes viajes al exterior, Takaichi tocó a la batería un tema de K-pop junto al presidente surcoreano y se tomó selfis con la jefa del gobierno italiano, presentándose como trabajadora, accesible y símbolo de renovación.

Pero la baja participación de los jóvenes en las elecciones y la impopularidad de su formación, el hegemónico Partido Liberal Democrático (PLD), podrían limitar el impacto de este entusiasmo, según las encuestas.

Su objetivo en los comicios legislativos del domingo es alcanzar un resultado que le permita reforzar su mayoría parlamentaria. Su actual coalición de gobierno con el Partido de la Innovación de Japón (JIP) cuenta con una escasa ventaja en la cámara baja.

En una entrevista muy compartida en redes sociales, bromeó con adolescentes sobre su impaciencia ante las mascarillas de belleza que deben llevarse durante 15 minutos, reforzando su popularidad entre la Generación Z.

Mio Nishimatsu, estudiante de secundaria de 16 años que entrevistó a la dirigente de 64, dijo a la AFP que le gusta su "personalidad llena de humor" y espera que "las voces de la Generación Z puedan ser escuchadas".

- Un poco invencible -

Fragmentos de la entrevista se multiplicaron en línea, con comentarios elogiando su humor y su capacidad para ponerse a cantar de manera espontánea.

Genta Yamamoto, de 17 años, dice formar parte de los aficionados capaces de hacer cola para comprar un bolso o un bolígrafo con la imagen de la primera ministra.

Él tampoco tiene edad para votar (18 años), pero lee uno de sus libros y considera que le recuerda a Shohei Ohtani. Al igual que el jugador, "es un poco invencible, con una personalidad entrañable y la capacidad de aplicar políticas", afirma.

En octubre, Takaichi tomó las riendas de un PLD (derecha nacionalista) debilitado, rechazado por la inflación y un escándalo de "cajas negras".

Sin embargo, la popularidad de su gobierno sigue siendo elevada entre los jóvenes: entre 70% y 80% el mes pasado, frente al 50% entre las personas de 60 años o más.

Su atractivo entre la Generación Z se debe más al "rejuvenecimiento" que encarna que a sus posiciones políticas, analiza Kazuhisa Kawakami, profesor de psicología política en la universidad de Reitaku.

- Sonrisa angelical -

Procedente de una familia común y no de un clan político, rompe con las prácticas tradicionales, como las fiestas regadas de alcohol o las cenas fastuosas.

"Demostró a los votantes en qué puede ser diferente una mujer primera ministra", subraya Kawakami.

Su popularidad también se ve alimentada por creadores de contenido que multiplican los mensajes pro-Takaichi en las plataformas de video.

Un análisis del sitio especializado Senkyo Dot Com muestra que la gran mayoría de los videos políticos recientes la presentan de forma positiva, elogiando su "sonrisa angelical" o su desempeño en los debates parlamentarios.

Por el contrario, los videos sobre la principal formación de la oposición, la Alianza Centrista para la Reforma, fueron 80% negativos durante una semana analizada en enero.

Mana Suzuki, votante tokiota de 20 años, lee los periódicos pero reconoce que YouTube y TikTok también influyen en sus opiniones. "Aunque no me interesa mucho la política, los videos pro-Takaichi me aparecen con frecuencia. Casi nadie es crítico con ella en los comentarios", comenta.

Queda por ver si este entusiasmo se traducirá en las urnas el domingo. A pesar de su apoyo a Takaichi, una encuesta del Yomiuri reveló que solo 33% de las personas de entre 18 y 39 años planea votar por el PLD.