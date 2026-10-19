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Taiwán afirma que repelió a 16 embarcaciones chinas por "acoso marítimo"

Taiwán afirma que repelió a 16 embarcaciones chinas por acoso marítimo
Un periodista visita las islas Dongsha, en el este de Taiwán, el 15 de septiembre de 2010 Peter Harmsen
AFP
19 de octubre de 2026

Taiwán afirmó este domingo que hizo retroceder a 16 embarcaciones chinas, entre guardacostas, buques de investigación y pesqueros, involucradas en operaciones simultáneas de "acoso marítimo".

Un número "inusualmente elevado" de embarcaciones chinas participó en estas operaciones coordinadas alrededor de la isla principal de Taiwán y de las islas Pratas, también conocidas como Dongsha, informaron los guardacostas taiwaneses en un comunicado.

Los buques chinos, entre ellos cuatro pesqueros, llevaron a cabo "operaciones simultáneas en varios puntos" y participaron en actividades de "guerra híbrida", según el comunicado.

China considera a Taiwán, una isla de 23 millones de habitantes, como una de sus provincias y ha amenazado con recurrir a la fuerza para tomar su control.

Pekín, que también reivindica su soberanía sobre las aguas circundantes, ha incrementado el despliegue de buques y aeronaves militares en la zona, una práctica denunciada por Taipéi.

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