Taiwán afirma que repelió a 16 embarcaciones chinas por "acoso marítimo"

Taiwán afirmó este domingo que hizo retroceder a 16 embarcaciones chinas, entre guardacostas, buques de investigación y pesqueros, involucradas en operaciones simultáneas de "acoso marítimo".

Un número "inusualmente elevado" de embarcaciones chinas participó en estas operaciones coordinadas alrededor de la isla principal de Taiwán y de las islas Pratas, también conocidas como Dongsha, informaron los guardacostas taiwaneses en un comunicado.

Los buques chinos, entre ellos cuatro pesqueros, llevaron a cabo "operaciones simultáneas en varios puntos" y participaron en actividades de "guerra híbrida", según el comunicado.

China considera a Taiwán, una isla de 23 millones de habitantes, como una de sus provincias y ha amenazado con recurrir a la fuerza para tomar su control.

Pekín, que también reivindica su soberanía sobre las aguas circundantes, ha incrementado el despliegue de buques y aeronaves militares en la zona, una práctica denunciada por Taipéi.