Suspenden la búsqueda de los dos últimos hombres atrapados en una cueva en Laos

Los equipos de rescate suspendieron este sábado la búsqueda de los dos últimos hombres atrapados en una cueva inundada en Laos desde hace más de dos semanas.

Lee Kian Lie, un buzo malasio especializado en cuevas que participaba en el rescate, declaró a la AFP que la misión había llegado a su "fin", ya que los riesgos de continuar superaban las escasas posibilidades de rescatarles.

"Estuvimos tan cerca", lamentó Lee. "Pero la entrada empezó a volverse inestable", agregó. "Continuar con la operación conlleva un alto riesgo".

El pasado 20 de mayo siete hombres que cazaban murciélagos para alimentarse y buscaban oro en la cueva, situada en la provincia de Xaysomboun, quedaron atrapados cuando la lluvia les bloqueó la salida.

Los equipos de rescate localizaron a cinco con vida una semana después: uno fue rescatado por buzos el 29 de mayo, y otros cuatro fueron guiados hasta la salida al día siguiente, tras bombear el agua de la caverna inundada.

Los otros dos siguen desaparecidos, a pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda por parte de los equipos de rescate de Laos y de otros países.

"Lo intentamos. Lamento mucho lo ocurrido a las familias", dijo Lee, quien dijo que era la operación de rescate más peligrosa que había llevado a cabo.

Los cinco supervivientes fueron hallados apiñados en un pasadizo estrecho a unos 300 metros de la entrada de la cueva, y explicaron que los dos desaparecidos habían entrado al lugar por separado.