Economía

Nueve empresarios panameños participarán en FIEXPO Latin America

Nueve empresarios panameños participarán en FIEXPO Latin America
Redacción Web
06 de junio de 2026

Panamá participará del 8 al 11 de junio en FIEXPO Latin America, uno de los encuentros más importantes de la industria de reuniones, incentNueve empresarios panameños participarán en FIEXPO Latin Americaivos, congresos y exposiciones de la región, que este año se celebrará en San José, Costa Rica.

Durante la feria, la delegación panameña sostendrá reuniones individuales con compradores internacionales, participará en espacios de networking estratégico y conocerá las principales tendencias que marcan la industria a nivel global.

La representación del país estará integrada por nueve empresarios de los sectores hoteleros, organizadores profesionales de congresos, empresas de gestión de destinos y centros de convenciones, quienes buscarán promover a Panamá como sede de eventos internacionales.

La delegación nacional estará ubicada en el stand F10, donde exhibirá las ventajas competitivas del país para el desarrollo de congresos, convenciones y reuniones de negocios.

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