Suspenden a un comandante militar ucraniano por una investigación de abusos

El ejército de Ucrania informó el jueves la suspensión de un comandante de unidad investigado sobre abusos a soldados, después de que un informe de prensa revelara presuntas muertes no relacionadas con combate en los campos de entrenamiento del regimiento.

El teniente coronel Yuri Garkavi, comandante de la 425ª brigada de asalto independiente, conocida como Skelia, estaba bajo escrutinio tras una investigación del medio Babel.

"Desde el 24 de junio, durante el tiempo que duren las inspecciones e investigaciones, el comandante del regimiento fue suspendido de sus funciones", indicó el ejército ucraniano en un comunicado enviado a varios medios.

"Si se confirman los hechos de delitos penales mencionados en las publicaciones, los culpables serán llevados ante la justicia de conformidad con la ley", añadió.

El informe de Babel denunció 26 muertes en los campos de entrenamiento de Skelia en los últimos seis meses, así como casos de malos tratos y torturas a reclutas, en base a testimonios de familiares.

Tras la publicación, la Oficina Estatal de Investigaciones de Ucrania —un importante órgano judicial— anunció el miércoles que había abierto una investigación para verificar las acusaciones.

En un comunicado el miércoles, el regimiento afirmó que la investigación de Babel planteaba "cuestiones serias" que requerían "verificación". También señaló que, de las 26 muertes mencionadas, 18 se habían producido en el hospital o de camino al hospital, y las atribuyó a "enfermedades o mala salud" entre los soldados movilizados.

Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, las oficinas de reclutamiento militar estaban desbordadas de voluntarios dispuestos a defender el país. Ahora, casi todos los nuevos reclutas son conscriptos que no se alistaron por voluntad propia.