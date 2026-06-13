El SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias hasta el 16 de junio

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas en todo el país hasta el 16 de junio, debido a ondas tropicales y la Zona de Convergencia Intertropical según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Se prevén acumulados de 201 a 280 mm en Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos, Colón, Darién, Guna Yala, Panamá Oeste, Coclé, Panamá, Chiriquí y Emberá Wounaan. El resto del país: 120 a 200 mm. Los días de mayor intensidad: 15 y 16 de junio.

La entidad recomienda evitar cruzar ríos y calles inundadas, asegurar techos y objetos, limpiar desagües y mantenerse informado por canales oficiales de SINAPROC e IMHPA.

El SINAPROC pide extremar precaución en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.