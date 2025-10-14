Suecia propone al director de Ikea para dirigir ACNUR

El gobierno sueco anunció el martes que propuso la candidatura de Jesper Brodin, actual director saliente del grupo que gestiona la mayoría de las tiendas Ikea, para dirigir la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

La ACNUR enfrenta una grave crisis porque los desplazamientos de refugiados en el mundo se han casi duplicado en la última década y la financiación humanitaria ha caído de manera drástica, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos este año.

Su actual jefe, Filippo Grandi, indicó que la agencia se ha visto obligada a recortar más de una cuarta parte de su plantilla desde principios de año, lo que equivale a cerca de 5.000 puestos.

Según el comunicado oficial, el gobierno sueco propone a Brodin para el cargo de Alto Comisionado "porque está convencido de que los esfuerzos humanitarios del futuro requieren nuevas formas de liderazgo, en las que la colaboración entre la cooperación al desarrollo y el mundo empresarial desempeñe un papel clave".

"El sistema de Naciones Unidas se vería fortalecido por una persona con experiencia en el ámbito empresarial, especialmente ante los grandes desafíos que enfrenta en la actualidad", declaró Benjamin Dousa, ministro sueco de Cooperación Internacional para el Desarrollo, citado en el comunicado.

El gobierno sueco destacó además que Brodin ha colaborado previamente con la ACNUR en la implementación de programas de empleo para refugiados.

Brodin ha sido director general de Ingka Group -el grupo que controla la mayoría de las tiendas Ikea- desde 2017. En las próximas semanas dejará el cargo pero permanecerá en la empresa hasta febrero de 2026.

El subdirector general, el español Juvencio Maeztu, tomará las riendas del grupo el 5 de noviembre.

El nuevo jefe de la ACNUR debe ser designado antes de que finalice el año.

La ONU no revela los nombres de los candidatos, que tuvieron plazo hasta el 6 de octubre para presentarse.