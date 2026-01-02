Suben a siete los muertos en un ataque armado en Ecuador

Siete personas murieron y otras 10 quedaron heridas la víspera de Año Nuevo en el puerto de Manta, en el suroeste de Ecuador, durante un ataque armado, informó el jueves la policía.

El hecho ocurrió tres días después de otra masacre en la que murieron seis personas, incluida una bebé. Ambas matanzas se produjeron en la provincia de Manabí, declarada el miércoles junto a otras ocho en estado de excepción por el aumento de homicidios.

Medios locales reportaron que el ataque del miércoles ocurrió hacia las 23H00 locales (04H00 GMT del jueves) cuando un grupo de personas celebraba el fin de año afuera de una vivienda.

El coronel Carlos Rivadeneira, jefe policial de Manta, dijo a periodistas que en total fallecieron siete personas, incluido un niño. Hay 10 heridos.

En el sitio (del ataque) fallecen dos y en hospitales cinco personas", detalló Rivadeneira.

En principio la policía reportó seis muertos.

Los uniformados sospechan que el ataque fue por una "lucha de territorio entre delincuentes", agregó el jefe policial de Manta, aunque en el parte policial los fallecidos no registran antecedentes penales.

Tras disparar, los pistoleros dejaron "unos panfletos amenazantes, lo que nos da a entender que es de una banda rival", expresó Rivadeneira.

Ecuador sostiene una guerra contra bandas de narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales, que en su disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de Latinoamérica.

El país cierra 2025 con un nuevo récord de homicidios. Entre enero y noviembre de este año más de 8.300 personas fueron asesinadas, según información del Ministerio del Interior.

La cifra supera el número de muertes violentas registradas en 2023, cuando alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El Observatorio del Crimen Organizado estima que la tasa de 2025 será de 52 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.