Suben a 19 los muertos en una estampida durante una celebración religiosa hindú en India

Al menos 19 personas murieron y otras 25 resultaron heridas el sábado en el este de India tras una estampida provocada probablemente por lluvias repentinas durante una celebración religiosa hindú, según informaron las autoridades.

El jefe de gobierno del estado de Bengala Occidental, Suvendhu Adhikari, declaró a la prensa que entre los fallecidos había una niña de siete años.

Adhikari anunció inicialmente que había 17 fallecidos. La agencia Press Trust of India (PTI) informó luego que el número de muertos aumentó a 19, citando una declaración posterior del jefe de gobierno estatal.

Nueve cuerpos han sido entregados a sus familias, añadió la PTI.

Otras 25 personas resultaron heridas durante el incidente en el festival hindú de Durga Puja, en la ciudad de Calcuta.

Un alto responsable policial en el lugar dijo a la AFP que un anuncio provocó "alboroto" después de que empezara a llover por la noche.

"La multitud que esperaba fuera (...) empujaba, tiraba y se precipitaba hacia adelante y cayó al suelo, lo que provocó la estampida", agregó.

Según el medio Indian Express, los videos filmados antes de la estampida parecen mostrar grandes concentraciones de personas esperando para entrar en el pabellón, en una zona con callejones estrechos que solo permiten el paso de unas pocas personas a la vez.

El primer ministro Narendra Modi afirmó que la estampida en Calcuta "es desgarradora".

"Mis condolencias a las familias en duelo. Deseo una pronta recuperación a los heridos", escribió en una breve publicación en Facebook.

Los incidentes mortales son frecuentes en India en eventos multitudinarios como festivales religiosos, debido a la mala organización y deficiencias en materia de seguridad.

En 2025, una estampida en la Kumbh Mela, la concentración religiosa más importante de India, causó la muerte de 30 personas.

Ese mismo año, 36 personas fallecieron tras una estampida en un mitin de campaña de un popular actor convertido en político en el estado sureño de Tamil Nadu.

En 2024, 121 personas murieron en el estado norteño de Uttar Pradesh durante una concentración religiosa hindú.