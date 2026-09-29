Sube la tensión social en Francia con una huelga de funcionarios y protestas de estudiantes

Francia vivía el martes una jornada de protestas, con huelgas de funcionarios y choques entre estudiantes y policías, a dos días de la presentación de los presupuestos y a pocos meses de unas presidenciales en las que la ultraderecha parte como favorita.

Unos 30.000 manifestantes salieron a las calles en París, según la prefectura, en una jornada en la que estaban convocadas más de 170 manifestaciones para reclamar una revalorización de los salarios de los funcionarios, erosionados por la inflación, y unos "medios presupuestarios a la altura" de la administración pública.

Según el sindicato CGT, más de 300.000 personas se manifestaron en todo el país, entre ellas 70.000 en París.

"Incluso con 40 °C, nuestros salarios siguen congelados", se leía en una pancarta en la marcha de Lyon, tras un verano abrasador que puso a prueba a los bomberos y al sistema de salud.

"Manifestamos hoy porque tenemos que ser recibidos por el ministro", dijo Nicolas March, un bombero de 52 años, que llegó a la concentración con sus compañeros a la plaza de la Bastilla en París bajo los aplausos del resto de manifestantes.

El pliego de reclamos de los funcionarios va desde la pérdida del poder adquisitivo, plantillas de empleados insuficientes, condiciones de trabajo deterioradas y, a veces, precariedad frente a recortes presupuestarios.

Con una deuda pública en niveles récord, el primer ministro Sébastien Lecornu avanzó a mediados de mes que planeaba un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (62.000 millones de dólares) en el próximo presupuesto.

Por otro lado, movimientos de estudiantes de secundaria que protestan desde la semana pasada exigiendo mejores condiciones generales para el sector educativo, protagonizaban un día de enfrentamientos violentos, con grupos de adolescentes que prendieron fuego a contenedores de basura y lanzaron objetos contra la policía, que respondió con porras y gases lacrimógenos.

Los disturbios dejaban 40 detenidos y 10 personas heridas entre estudiantes y personal.

- "¡Hartos!" -

Mathilde Bourgain, una profesora de física en un liceo parisino de 47 años, llegó a la manifestación en París con un colectivo de profesores y padres de alumnos, alzando una pancarta que decía "¡Hartos!".

"Estamos hartos, todos tenemos que enfrentarnos al cierre de clases y tenemos la impresión de que lo público está más afectado que lo privado", explicó a la AFP.

En su colegio, como en muchos otros en el país, han quitado secciones del primer año de secundaria y con profesores que se ven obligados a trabajar en varios centros.

"No estamos formados y nos piden que seamos a veces psicólogos, a veces asistentes sociales, a veces madres", denuncia Nadia M'Dahoma, de 45 años, acompañante de alumnos con discapacidad, que dice cobrar unos 1.000 euros al mes por 24 horas semanales.

Los estudiantes se movilizaron contra clases y horarios sobrecargados o la ausencia de profesores, en protestas que en algunas partes degeneraron en actos vandálicos.

"También estamos aquí para apoyar a nuestros profesores que tienen una cantidad loca de trabajo en comparación con lo que ganan", dijo a la AFP un alumno de 17 años de un centro parisino, que pidió el anonimato.

Los estudiantes mantenían bloqueos y protestas en cientos de liceos a lo largo del país, en reclamos que incluyen la organización de los horarios, el tamaño de las clases y la falta de profesores, así como aulas sobrecalentadas durante las recientes olas de calor.

Según el Ministerio de Educación, 338 centros se han visto afectados por protestas o alteraciones desde primera hora del día, con 40 bloqueados y otros 44 enfrentándose a intentos de bloqueo.

- Alta tensión social -

Desde 2017 el índice salarial de los funcionarios solo ha subido en dos ocasiones: en 2022 (3,5%) y 2023 (1,5%), una revalorización total ligeramente superior al 5%.

Mientras tanto la inflación acumulada desde 2017 habrá alcanzado el 24,17% a finales de 2026, según el instituto estadístico oficial Insee.

El congelamiento del índice supone "una reducción salarial para millones de funcionarios", declaró la líder del sindicato CGT, Sophie Binet, el martes en BFMTV/RMC.

El ambiente social está caldeado de cara a las elecciones presidenciales. La segunda economía de la Unión Europea irá a las urnas en abril y mayo de 2027 tras casi diez años en el poder del centroderechista Emmanuel Macron.

La ultraderechista Marine Le Pen encabeza los últimos sondeos de intención de voto. Su principal rival para la segunda vuelta es el ex primer ministro centroderechista Édouard Philippe, sólo si el centrista Gabriel Attal se retira.

En caso contrario iría al balotaje con el líder de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.